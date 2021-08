Tromme-nekt og det som verre er

Studenter får skylda for at leieprisene stiger

Vaksineofrene begynner å melde seg i populærkulturen. Da sikter jeg ikke til folk som har blitt syke av vaksine mot covid-19, men artister som møter problemer i hverdagen fordi de har tatt standpunkt mot vaksine og/eller koronatiltak. Sist ute er trommisen i punkbandet The Offspring, Pete Parada, som sier han ikke får turnere med eller spille i studio med bandet fordi han ikke vil ta ta vaksine.

Så langt har de mest profilerte anti-koronatiltak-artistene vært gamle grinebitere som Eric Clapton og Van Morrison, som til og med har spilt inn sanger mot koronatiltak. Når den ene gubben raser i tekst av den andre: «I just wanna do my job. Playing the blues for friends», vet jeg ikke om det er rockmillionærer eller laksemilliardærer det er mest synd på for tida.

Det er mer synd på trommisen i punkbandet, da han har sykdom som gjør at hans lege ikke anbefaler vaksine. Likevel blir det sannsynligvis rart for bandet når de på turné uten sin gamle trommis skal spiller sanger fra 2000-albumet «Conspiracy of One».

Andre artister, som Eric Clapton, går i motsatt retning og nekter å spille konserter på arenaer som krever vaksinepass av publikum. Clapton og Morrison er kjent som to av sin generasjons fremste europeiske formidlere av blues. Jeg har stor sans for den ene, men velstående hvit vaksineblues kan jeg godt være foruten.

