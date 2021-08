Misforstå meg rett: Det Karsten Warholm gjorde på 400 meter hekk var spektakulært fantastisk, helt utrolig og et helt koldtbord av andre superlativer. For ikke å snakke om gullet til Kristian Blummenfelt i triatlon og det sensasjonelle slegge-sølvet til Eivind Henriksen. For å nevne noe.