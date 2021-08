Det farlige muslimhatet

Saken oppdateres.

Tirsdag er det to år siden Philip Manshaus drepte stesøsteren Johanne og gikk til angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum. Noen måneder tidligere deltok den unge mannen fra Østlandet i et gruppearbeid ved Fosen folkehøgskole i Trøndelag. Sammen med andre elever fra selvbergingslinja, skulle han svare på spørsmålet «hvis dommedag snart er innen rekkevidde, hva er årsaken?» I podkasten «Noen å hate» forteller en medelev at Manshaus svar var en rasekrig mellom muslimer og etniske europeere.

Drapsmannen og terroristen er ikke alene om å tro at en slik krig er forestående. På nett florerer det av påstander om at krig er uunngåelig om innvandringen fra muslimske land ikke stoppes. Noen av dem som hevder dette, marsjerer i takt i gatene. Andre sitter i ei stue full av englefigurer i Sandnes og byr på kake og kaffe.

I desember 2012 intervjuet jeg Merete Hodne og Kjersti Margrethe Gilje, som på den tiden ledet en norsk avdeling for Stopp Islamiseringen av Europa. De mente islam var djevelens verk, ville forby islam i Norge og var overbevist om at borgerkrigen var nær.

Retten til å kritisere religion er en grunnleggende verdi i ethvert liberalt demokrati. Alle religiøse skrifter, tolkninger og skikker skal og må tåle kritikk. Når enkelte muslimske miljøer i religionens navn oppfordrer til å sende «opprørske unger» til voldelige koranskoler i utlandet, sprer jødehat eller nekter unge voksne å gifte seg av kjærlighet, er ikke religionskritikk bare legitimt, det er nødvendig.

Men det er ikke det de såkalte «anti-islamske» grupperingene driver med. I deres verdensbilde er en muslim som hevder å være demokratisk, enten en løgner eller en frafallen. Dette menneskesynet faller innunder det Store norske leksikon definerer som kulturrasisme, der «individer er forutbestemt av sin kulturelle bakgrunn». Uansett hva den muslimske naboen eller statsråden sier og gjør, blir de sett på som en trussel. De får ikke være individer, men blir tvunget inn i en trang boks der alle muslimer er antidemokratiske, kvinnefiendtlige og farlige. Muslimer som protesterer mot denne fremstillingen, blir ikke trodd. Enten lyver de for å fortsette islamiseringsprosjektet i det skjulte, eller så er det ikke muslimer.

Denne antimuslimske rasismen blir ofte koblet til ideen om Eurabia. Konspirasjonsteorien går ut på at regimene i muslimske land og lederne i vestlige stater har inngått en hemmelig pakt om å islamisere Vesten gjennom innvandring.

Langt fra alle som tror på Eurabia er høyreekstreme i den forstand at de avviser demokratiet og forsvarer voldelige handlinger. Men det er ikke ufarlig å spre et budskap om at vår sivilisasjon er truet og at myndighetene er med på det. Som forsker Anders Ravik Jupskås sa da jeg intervjuet ham i 2012: – Hentydningene til at det pågår en motstandskamp og at det haster, gjør at man rettferdiggjør voldsomme handlinger.

Få land vet bedre enn Norge hvor farlig dette synet på landets muslimske minoritet kan være. Både Anders Behring Breivik og Philip Manshaus trodde muslimsk innvandring representerte en eksistensiell trussel mot Norge, regissert av elitene. I tillegg til antimuslimske ideer, var de to norske, kristne terroristene påvirket av hvit makt-ideologi og antifeminisme. Blant annet. Som PST skriver i sin rapport ti år etter 22. juli: Høyreekstreme har et mangfoldig fiendebilde.

Begge ble radikalisert på nett. Ifølge PST vil høyreekstreme digitale nettverk prege terrorbildet framover. Nettverkene har et stort publikum, men terroren utføres av «enkeltstående aktører» eller «små celler». Det sier seg selv at PST er sjanseløse uten tips. Rapporten avslutter derfor med en viktig påminnelse: «Nærstående er ofte de første til å registrere varseltegn i en begynnende radikaliseringsprosess».

Neste gang du hører noen snakke om at muslimer kommer for å ødelegge alt vi har kjært, ikke bytt samtaleemne. Si imot. Ikke bagatelliser legitimering av vold. Si ifra.