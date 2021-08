Det er ikke Frp som er problemet i norsk klimapolitikk

Det går en gangvei fra Levanger sentrum og ut til Magneten kjøpesenter ved E6. Den tråkkes ikke ned, for å si det sånn. Magneten er prototypen på et bilbasert kjøpesenter. Frp-leder Sylvi Listhaug var dermed i sitt riktige habitat da hun i forrige uke svingte inn på P-plassen med valgkamp-bobilen sin, tapetsert med slagord som «Ja til bensin- og dieselbiler», «Du skal ikke straffes for å trenge bilen» og «Nei til rådyre klimatiltak».