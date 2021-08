Jeg bor på Byåsen. Det er i ferd med å gå på helsa løs

RBK-vingen med kanonmatch og drømmescoring: – Det betyr mest at broderen fikk spille

Okea-topp: - Tror på 50 år til for norsk olje og gass

Trondheim har Nidelva, men på Sørlandet er en elv med samme navn. I hvilken by?

Innførte tiltak mot vold i 2013: - Ubegripelig at det nesten ikke er brukt i Trøndelag

Hvorfor står ikke disse to side om side i partilederdebatten?

Ble han for eplekjekk?

Her har turistkontoret sikret seg attraksjoner for enhver Instagram-smak

Saken oppdateres.

Røykeloven skapte bråk da den kom. Men er det noen som savner tida før den? Da vi alle sammen, barn, gravide, folk med astma og allergi satt i en lett røyktåke på kafé både innendørs og utendørs. Tidlig og sent. Uansett om vi drakk øl eller kakao. Få vil nok tilbake dit. Helsedepartementet har et forslag om utvidelse av røykeloven ute på høring, og Kreftforeninga sa til NRK før helga at de håper det nå blir røykeforbud flere steder i offentligheten, også ute. Fortsatt må vi jo tåle å bli passive røykere på bussholdeplassen, i parken og på festival. La oss gå lenger sier jeg. Røykeloven har tross alt fungert ganske bra, så kan vi ikke bruke de samme virkemidlene i andre saker?

I gata mi på Byåsen har alle nye hus bortsett fra ett grå, svart eller hvit fasade. De gule rekkehusene i sidegata mi ble mørkegrå i sommer. Forgråingsprosessen av omgivelsene våre har foregått siden midten av 1900-tallet, men blitt mer merkbar de siste tiårene. Omgivelsene påvirker helsa vår. Tenk på språket, finner du noe uttrykk med grå i seg som er positivt lada? Neppe.

Fargeløse omgivelser er monotone. Kontrastene forsvinner, og øye opplever det på samme måte som når det er mørkt. Vi begynner å anstrenge oss. Kan få vondt i hodet og bli tunge til sinns. I Trondheim fikk vi i 2017 en ny fargeveileder for å hindre at byen ble helgrå. Nyheten har tydeligvis ikke nådd Byåsen, så nå er det på tide med sterkere skyts. Merk grå husmaling som helseskadelig!

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !