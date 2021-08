Månedens mann

Fire tenåringer siktet for ran i Trondheim - truet med stikkvåpen

Saken oppdateres.

Heldigvis er det blitt mer åpenhet rundt psykisk helse enn tidligere. Mange kjendiser, toppolitikere og idrettsstjerner har bidratt til åpenheten. De har fortalt historier om dystre kapitler i livet. At de sleit både med depresjoner og angst. At de kravlet på bunnen. Men at de karet seg «seirende» ut av sumpen.

Og det er viktig og nyttig at de tilsynelatende vellykkede rapporterer fra sjelslivets mørkeste korridorer. Men enda flottere er det når noen forteller at de sliter her og nå. Hver dag. Og at problemet kanskje vil være der resten av livet.

Toppsjefen Lars Erik Lund er i så måte en sjelden fugl. Han er konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, har to barn, ei kone han elsker og god økonomi. I et debattinnlegg i VG, som fortjent har fått mye oppmerksomhet, skildrer han følelsene han våkner med hver morgen. Han er urolig, bedrøvet og innimellom redd. Han har «alt», men er likevel deprimert.

Når han drar på jobb, legger han fra seg denne siden av seg selv. Det har han gjort de 25 årene han har vært i yrkeslivet. Som sjef kan han da ikke te seg som en deppa tusseladd. Han må være sterk. Nå mener Lund det er nok. Tabuet må bort. Vi må kunne komme på jobb som ekte og hele mennesker, med våre problemer og mentale utfordringer.

Lunds åpenhet er en bragd. Hans fortelling kan gjøre arbeidsplassene tryggere. Han bekrefter også for alvor at alle har sitt – også machostereotypien i dress. Eller for å si det på trøndersk: Det blæs en vind i alle garder.

