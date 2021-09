Dilldall er vår nye gud

Her har høna fått et skikkelig sjokk 4

Av typen Jula, Rusta, Nille, Europris, Biltema, Clas Ohlson og andre butikker som selger «alt» du trenger.

Jeg var innom Rusta her forleden. Skulle kjøpe en pop-it-leke til barnebursdag. Den lille, kinaproduserte silikondingsen kostet 29 kroner. En rimelig gave. Men mens jeg vandret langs denne varehandelens hjertepromenade (for det er samme konsept som på Ikea, der piler fører deg ut på en ørkenvandring som til slutt ender i kassa), ble jeg fristet til å raske med meg andre varer. Greit å ha. For eksempel trelitersdunk med sjampo, insekthotell, vektmanual, dobørste, kjøkkensvamp (hjerteformet) og 1 kilo engelsk konfekt. Og det er nettopp det som er poenget med bredt vareutvalg. Alt stæsjet får oss til å tro at vi trenger det i tilfelle rottefelle. I realiteten har vi allerede fluepapir og skjøteledning i boden.

For eierne er stæsj big business. Jula, Clas Ohlson og Biltema har satt nye salgsrekorder de siste årene. I fjor omsatte trioen for 12 milliarder kroner, opp fra 10,2 milliarder året før. Europris har gått som ei kule under pandemien, ifølge DN. Det samme har Rusta. Kjeden hadde en omsetningsøkning på 51 prosent i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med 2019. En av toppselgerne var julekalender til hund og katt, skriver Finansavisen.

Blant reolene på Rusta greier jeg likevel å motstå ringens kraft. Jeg har kun med meg leken i kassa. Men slenger med ei såpe i siste liten. I tilfelle vi har gått tom.

