Statsministerduell: Slik kan de overbevise tvilerne

Saken oppdateres.

Om 11 dager åpner valgurnene. Men om årets stortingsvalg er som det forrige, vet mange velgere ennå ikke hvem de skal stemme på. I 2017 bestemte hele 27 prosent seg først like før valget. Det er denne gruppa de tre statsministerkandidatene kjemper om under NRKs folkemøte på Studentersamfundet i Trondheim i kveld.

I studentenes storsal møtes de tre som kjemper om å bli Norges statsminister de neste fire årene: Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ingen av de tre statsministerkandidatene vet verken spørsmål eller tema på forhånd. Uansett hva de blir spurt om, vil de gjøre alt de kan for å få debatten inn på et spor som gagner dem.

Her er min vurdering av hva de tre toppolitikerne må lykkes med, om de kan si seg fornøyd når debatten er ferdig. (Og når debatten er over, gir jeg min dom - lyktes de?)

Jonas Gahr Støre: Ap-lederen har flere gode statsministermålinger i ryggen. Men de siste partibarometrene gir også Ap grunn til bekymring. De sliter med å få opp dampen, og dersom Arbeiderpartiets drømmeregjering med Ap, Sp og SV ikke får flertall, venter tøffe og uforutsigbare forhandlinger med Rødt og MDG etter valget. Støres hovedjobb i kveld blir derfor å få velgere som ønsker ham som statsminister, til å stemme på Arbeiderpartiet. For å lykkes med det, må han holde seg nært nok inntil sentrum for å holde på velgerne de har hentet fra Høyre, uten å framstå som Høyre-light og dermed øke lekkasjen til SV og MDG.

Erna Solberg: Høyre-lederen må overbevise velgerne om at slaget ikke er tapt. Tross rødgrønt flertall på målingene, hevder hun hardnakket at borgerlig side kan vinne valget for tredje gang på rad. I så fall må Høyre stanse lekkasjen til Arbeiderpartiet. Derfor passer det Solberg godt at de klassiske rødgrønne partiene - Ap, Sp og SV - mister flertallet på flere målinger. Dermed kan hun «plage» Støre med spørsmål om hvilke krav fra MDG eller Rødt han vil gi etter for dersom han trenger deres hjelp til å få flertall. Solbergs popularitet som statsminister er ett av Høyres fremste kort i valgkampen, og hennes politiske klisterhjerne og ro kan komme godt med i statsministerduellen.

Trygve Slagsvold Vedum: . I motsetning til Solberg og Støre, er ikke Sp-lederens hovedoppgave å overbevise velgerne om at han er den beste statsministerkandidaten. Etter fallet på målingene er det få som tror det kommer til å skje. I stedet må han minne velgerne på hvorfor de synes han var den beste opposisjonslederen. Bakgrunnstallene fra flere målinger viser at mange av dem som stemte Sp i 2017, nå har forlatt partiet. I TV2s siste måling er Sp nede i 11 prosent, knappe 0,7 over forrige valg og milelangt unna toppmålingene på 20 prosent. Vedum må finne fram smilet, komme på offensiven og sørge for å smette inn distriktspolitikk der han kan, uten at det framstår krampeaktig.

