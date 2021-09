Statsministerduellen: Endelig en TV-debatt folk ble klokere av!

- MDG bør passe seg for å ikke fremstå som en sekt for rettroende

Saken oppdateres.

Etter flere heseblesende partilederdebatter så langt i valgkampen, var det duket for statsministerduell i Storsalen på Studentersamfundet i Trondheim. Denne gangen fikk publikum, riktignok nøye utvalgt av NRK på forhånd, hovedrollen når de tre som kjemper om å bli Norges statsminister de neste fire årene - Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) - skulle stilles til veggs.

Eller: Vedum entret parketten først en time etter at NRKs folkemøte hadde startet. Tydeligere kan det vel knapt sies at ingen har tro på «statsminister Vedum».

Her er min vurdering av statsministerkandidatene - før og etter debatten:

Erna Solberg

Utgangspunkt: Høyre-lederen må overbevise velgerne om at slaget ikke er tapt. Tross rødgrønt flertall på målingene, hevder hun hardnakket at borgerlig side kan vinne valget for tredje gang på rad. I så fall må Høyre stanse lekkasjen til Arbeiderpartiet. Derfor passer det Solberg godt at de klassiske rødgrønne partiene - Ap, Sp og SV - mister flertallet på flere målinger. Dermed kan hun «plage» Støre med spørsmål om hvilke krav fra MDG eller Rødt han vil gi etter for dersom han trenger deres hjelp til å få flertall. Solbergs popularitet som statsminister er ett av Høyres fremste kort i valgkampen, og hennes politiske klisterhjerne og ro kan komme godt med i statsministerduellen.

Min vurdering: Folkemøtes format sørget for at duellen var fri for spekulasjoner om hvem som skal samarbeide med hvem etter valget. Sakene sto i fokus, og her har Erna Solberg som alltid stålkontroll. Hun kunne valgt å ro seg bort da hun fikk kritiske spørsmål fra en kvinne som fryktet for fødetilbudet på Nordmøre, men sto i stedet på sitt og forklarte hvorfor hennes regjering mener gode fødeavdelinger med høy kvalitet er viktigere enn å opprettholde alle fødeavdelinger rundt om i landet. Det står det respekt av! Men å forsvare åtte år i regjering er ikke alltid en takknemlig jobb. I duellen om kutt i ordningen for arbeidsavklaringspenger kom hun på defensiven, og lot Støre få noen lette poeng.

Jonas Gahr Støre

Utgangspunkt: Ap-lederen har flere gode statsministermålinger i ryggen. Men de siste partibarometrene gir også Ap grunn til bekymring. De sliter med å få opp dampen, og dersom Arbeiderpartiets drømmeregjering med Ap, Sp og SV ikke får flertall, venter tøffe og uforutsigbare forhandlinger med Rødt og MDG etter valget. Støres hovedjobb i kveld var derfor å få velgere som ønsker ham som statsminister, til å stemme på Arbeiderpartiet. For å lykkes med det, måtte han holde seg nært nok inntil sentrum for å holde på velgerne de har hentet fra Høyre, uten å framstå som Høyre-light og dermed øke lekkasjen til SV og MDG.

Min vurdering: Ap-lederen lyktes delvis å få fram klare konfliktlinjer til Solberg-regjeringa, særlig da arbeidsavklaringsordninga var tema. Støre framsto også som en framtidig regjeringssjef da han svarte faren til en Afghanistan-veteran ved å vise til sin takknemlighet over innsatsen norske soldater gjorde under angrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008. Han mistet nok en del velgere som står mellom SV og Ap da han ikke ville hente Afghanere hjem fra Moria, men betrygget samtidig de mange Ap-velgerne som ønsker en streng innvandringspolitikk. Han vant muligens også en del lilla-velgere, altså de som vandrer mellom Arbeiderpartiet og Høyre, i sitt sterke forsvar av EØS-avtalen. Gjennom store deler av debatten hadde han glimt i øyet, Støre var trygg og får derfor merkelappen «debattens vinner» fra meg.

Trygve Slagsvold Vedum

Utgangspunkt: I motsetning til Solberg og Støre, er ikke Sp-lederens hovedoppgave å overbevise velgerne om at han er den beste statsministerkandidaten. Etter fallet på målingene er det få som tror det kommer til å skje. I stedet måtte han minne velgerne på hvorfor de synes han var den beste opposisjonslederen. Bakgrunnstallene fra flere målinger viser at mange av dem som stemte Sp i 2017, nå har forlatt partiet. I TV2s siste måling er Sp nede i 11 prosent, knappe 0,7 over forrige valg og milelangt unna toppmålingene på 20 prosent. Vedum må finne fram smilet, komme på offensiven og sørge for å smette inn distriktspolitikk der han kan, uten at det framstår krampeaktig.

Min vurdering: Vedum kom sent, men godt. Tidligere har han vært utrolig god på å avfeie alle spørsmål om posisjoner, men etter at landsmøtet utropte han som statsministerkandidat i juni ble det mye vanskeligere. Torsdag kveld klarte han igjen kunststykket det er å svare uten å svare, uten å framstå som feig og unnvikende. Han fikk debatten raskt over på Senterpartiets hjertesaker. Han var blid og offensiv. Men i EØS-duellen mot Støre slet han med å forklare hvordan EU skal gå med på å reforhandle en avtale uten at Norge sier den opp først.

