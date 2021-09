Uten tilgivelse kan Erna falle

Saken oppdateres.

Søndag avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har tjent gode penger på å utnytte en ordning som ikke var ment for han.

Avsløringen kom faretruende nær valgdagen og har fått stor oppmerksomhet. Det kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare for KrF, men for hele den borgerlige siden. Nå viser Aftenposten dessuten at også statsråd Sveinung Rotevatn (V) har vært folkeregistrert på sitt gutterom med pendlerbolig fra 2013 til 2017.

I motsetning til Ropstad har ikke Rotevatn tjent penger på å bruke denne ordningen, men han har trolig spart penger. Saken er neppe like alvorlig som KrF-lederens, men kan likevel oppfattes negativt for velgerne. Vi liker tross alt å se på våre folkevalgte som folkelige - ikke som privilegerte.

En utregning fra VG viste nylig at det slettes ikke er urealistisk at Solberg kan sikre flertall for en tredje periode. Dette forutsetter at et knippe faktorer taler i hennes favør:

Rødt og MDG må falle under sperregrensen

KrF og Venstre må komme over sperregrensen. Her ligger Venstre klart best an med 4,7 prosent på siste måling

Høyres oppslutning må øke noe, mens Aps oppslutning må synke litt

Sperregrensen viser hvor mange prosent av stemmene et parti må få for å kunne kjempe om de ettertraktede utjevningsmandatene. I Norge er denne grensen satt til 4 prosent.

Noen velgere må altså flytte på seg, men ikke mange. Valgforsker Johannes Bergh bekrefter til VG at «det skal faktisk ikke så mye til».

Det er flere spørsmål som er interessante i denne sammenheng.

Vil KrFs velgere straffe Ropstad med å ikke stemme på partiet? Eller vil de ty til nestekjærlighet og tilgivelse?

Hadde denne saken truffet et hvilket som helst annet parti enn KrF, så hadde det nok ikke vært en spesielt stor sak for velgerne. Den mindre alvorlige gutterom-saken til Rotevatn vil trolig ikke få avgjørende betydning for valget.

Det er noe annet når de KrFs første disippel blir tatt på gutterom-senga. KrF legger stolthet i sine kristne verdier. Det er neppe urimelig å si at både partiet og velgerne forfekter en høyere standard hva gjelder moral og ærlighet.

Nå, bare seks dager før valget, ligger KrF og dirrer på sperregrensen. Polls of polls viste mandag at partiet havner midt på den magiske grensa med 4,01 prosent på en meningsmåling.

Men den siste TV2-målingen antyder at velgerne ikke lar seg skremme av Ropstads bolig-triksing: TV2s partibarometer mandag kveld viser at KrF går opp til 4,1 prosent. Analysen til TV2 sier dessuten at intervjuene som er gjort etter Aftenpostens avsløring, gir partiet en høyere oppslutning enn intervjuene som er gjort før avsløringen. Men dette er kun basert på 600 intervjuer, og vi snakker derfor svært små marginer.

Ved første øyekast kan «gutterom-gate» se ut til å vekke sympati hos KrF-velgerne. Dessuten gjorde nok Ropstad et smart trekk ved å spille på tilknytningen til hans hjemsted og fylke, hvor han har en betydelig del av velgermassen. Det er jo tross alt noe nostalgisk med å lengte hjem til gutterommet sitt i heimbygda.

Likevel: Skulle det fremkomme ny informasjon som svekker hans troverdighet i denne saken, så kan nok det svekke lojaliteten i bibelbeltet.

Et annet betimelig spørsmål er: Kan Høyre-velgere være villige til å stemme taktisk på KrF for å sikre borgerlig valgseier?

Taktisk stemmegiving fra Høyre-velgere reddet Venstre over sperregrensen ved forrige stortingsvalg , og de er nok villige til å gjøre det samme igjen. Det er ikke utenkelig at noen Høyre-velgere også er villige til å holde seg for nesen og stemme strategisk på KrF. Og det skal ikke en stor velgervandring til for å redde partiet over sperregrensen.

Dette vil vi få svar på når valgresultatene analyseres. Ikke minst blir det interessant å se hva slags pekepinn vi får når valgkampens siste meningsmålinger tikker inn.

«Gutterom-gate» vil ikke alene ha skylden dersom KrF og - mer tvilsomt, Venstre - faller under sperregrensa. Men i aller ytterste konsekvens kan den ha en innvirkning på valget. I så finnes det knapt en surere måte å miste flertallet på.

Da er det én ting Solberg kan gjøre med god samvittighet: Å sende sperregrense-kameratene rett tilbake til gutterommet.