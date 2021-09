Rødt og SV profiterer på kjip retorikk

18-åring klar for semifinale i US Open

Saken oppdateres.

Rødt og SV har vist en sterk aversjon mot profitt i velferden. Partilederne sparer ikke på kruttet når de angriper private velferdsleverandører. Audun Lysbakken sier at «Velferdsprofitører får sugerøret stadig lenger ned i statskassa» , og Bjørnar Moxnes har påstått at bransjen er grunnleggende kriminell .

Det de glemmer, er at de ikke bare angriper en håndfull eiere som har tjent seg rike på profitt i velferden. De svartmaler også hardtarbeidende folk som ikke kjenner seg igjen i - og har begrenset muligheter til å stå opp mot - slike påstander. Dette fører til mistenkeliggjøring av en hel bransje.

Jo Erik Øverby, som er daglig leder i en privat barnehage på Ranheim, beskriver nettopp dette i Midtnorsk debatt : «Vi er til syvende og sist barnehageansatte. Vi skal stå i stell, omsorg, pleie, lek og læring med barnehagebarna – da er det ikke mye tid igjen til å være samfunnsdebattant og å stå opp mot høylytte, innflytelsesrike stortingspolitikere i Oslo.»

I debatten har det gått inflasjon i begrepet «velferdsprofitør». Det er synd, for slike merkelapper avsporer debatten. Som mange før har påpekt, gir ordet «profitør» assosiasjoner til aktører som samarbeidet med tyske okkupanter. Er det virkelig på denne måten Rødt og SV ønsker å føre det offentlige ordskiftet?

Les også: Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

Det er sunt å ta debatten om profitt i velferden. Vi bør absolutt diskutere utbyttebegrensninger, oppkjøpsfond og skatteparadiser. Vi må også se nærmere på hvilke private tjenester vi skal slippe til, og i hvilken grad det offentlige skal betale for det. Vi kan gjerne også diskutere om Norge i det hele tatt skal ha private velferdstilbud eller ikke.

Utfordringen er at ideologi ser ut til å trumfe alle argumenter når Rødt og SV tar denne debatten. Men, som arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe (H) Isaksen sa det i en kronikk i Aftenposten : Vi kan ikke utelukke alle private av ideologisk prinsipp.

De siste ukene har vi blitt servert den ene meningsmålingen etter den andre. Disse målingene bør vekke bekymring hos velferdsbedriftene.

I innspurten til stortingsvalget peker pilene mot en rødgrønn regjering. Men selv om denne skulle bestå av de tre samme partiene som gikk av for åtte år siden, kan maktforholdet bli helt annerledes. Den gang lå tyngdepunktet hos Ap, som fikk mer enn en tredjedel av alle stemmene. På hver sin side stod SV og Sp med bare 6,2 prosentpoeng hver.

Siden da har velgerne lagt på vandring. På Norstats meningsmåling tirsdag er det knapt en fjerdedel som vil stemme Ap. Samtidig klatrer Sp opp til 14,3 prosent, mens SV lander på 8,6. Et svekket Ap i kløfta mellom SV og Sp vil nok medføre både smertefull kamelsvelging og hestehandel mellom partiene. Skulle en rødgrønn regjering også bli avhengig av Rødt, vil forhandlingene bli enda hardere - og politikken enda rødere.

Rødt vil neppe være nådige mot dem de mener er «velferdsprofitører». Samtidig vil et av SVs tre krav til en ny regjering være nettopp å «nekte profitt til private leverandører av velferdstjenester» . Hvis dette gjennomføres, vil et sentralt spørsmål bli om velferdsstaten har kapasitet til å overta hele ansvaret.

Les også: Fritt behandlingsvalg: Store spørsmål om liten ordning



Jeg har stor tiltro til velferdsstaten vår, men sliter med å tro på ytre venstres skremsler i denne debatten. Jeg er ikke overbevist om at et innslag av private leverandører trenger å være en trussel mot velferdsstaten. Er ikke det viktigste at alle har like muligheter til et godt tilbud, enten det er Trude eller Trondheim som eier virksomheten?

Med makt følger ansvar, og dette ansvaret kan i beste fall moderere et parti. Noen vil si at dette skjedde med Frp, og kanskje vil det også være tilfellet hvis SV igjen får regjeringsmakt. Audun Lysbakken har allerede vist positive tendenser til å moderere retorikken sin i høstens valgkamp.

Men skulle Rødt komme på vippen, vil de etter alt å dømme stå på sidelinja og rope høyere enn noen gang. Det bør vekke bekymring hos flere enn velferdsbedriftene.