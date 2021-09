Senterpartiet gjorde skam på svake målinger

Saken oppdateres.

Senterpartiet gikk inn i valgkampen med eventyrlig gode meningsmålinger. Partiet knivet med Høyre og Arbeiderpartiet om å være landets største parti. På landsmøtet i juni ble partileder Trygve Slagsvold Vedum utnevnt som statsministerkandidat.

De gode tallene var først og fremst et godt utgangspunkt, men skaffet også partiet stor fallhøyde. I løpet av de siste ukene opplevde Sp et stort fall på meningsmålingene, både på de nasjonale målingene og de lokale målingene. Det som så ut til å være fire trygge Sp-mandater fra Trøndelag (en dobling fra 2017-valget), kunne plutselig ryke.

Og selv om Sp også på de svakeste målingene ville oppnådd en viss framgang fra forrige valg, ville et slikt resultat være en gedigen skuffelse for partiet. Da ville paradokset vært nærmest totalt, Sp ville vært valgets store vinner og taper på en og samme gang.

Men med et valgresultat på rundt 14 prosent nasjonalt, slik prognosen sent i går kveld viste, og over 28 prosent i Nord-Trøndelag, kunne tvilen feies til side: Senterpartiet er valgets vinner. Og kanskje viktigst for de trønderske senterpartistene: Bastionene i de to trønderske valgdistriktene leverer fire representanter til Stortinget. I Sør-Trøndelag viste prognosen over 15 prosent sent i går kveld.

Derfor var jubelen høy og uforfalsket da valgprognosen ble presentert kl 21.00 i går kveld på valgvaka på Tingvold Park hotel i Steinkjer, i en slags kombinasjon av lettelse og seiersfølelse. Og hvis du beveget deg opp en etasje på det samme hotellet, kom du inn i en ganske annerledes atmosfære. Der hadde Høyre sin valgvake med Elin Rodum Agdestein i spissen. Hun måtte bare konstatere at stortingsplassen røyk, til tross for det hun karakteriserer som en god innspurt.

Etter at lettelsen og seiersrusen har lagt seg i Senterpartiet starter prosessen med å danne en ny regjering. Trøndelag Sp omtales gjerne som en konservativ høyborg i partiet. Det er ikke her begeistringen for SV er høyest, for å si det sånn. Når samtalen penses inn på regjeringsspørsmålet, trekker de fleste på Sp-vaka litt på det - det må vi se på når stemmene er talt opp, er omkvedet.

Med andre ord er det ikke gitt at et rødgrønt flertall for de gamle regjeringskameratene i de tidligere Stoltenberg-regjeringene ender opp i en ny regjering med Ap, Sp og SV. Mens Jonas Gahr Støre, Norges påtroppende statsminister, ønsker seg en ny flertallsregjering med disse tre partiene, har Sp mer enn antydet at de heller ser for seg en regjering med Ap og Sp.

SV på sin side er nok opptatt av å være med i regjeringsforhandlinger med både Ap og Sp, men har allerede varslet at en eventuell regjeringsplattform skal ut til uravstemning blant medlemmene.

Så selv om valgresultatet er ganske klart, og det borgerlige valgnederlaget en udiskutabel realitet, er det mye som gjenstår før vi har en ny regjering på plass.

Sånn sett er det riktig å si at en rødgrønn regjering fortsatt er litt i det blå.