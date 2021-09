Ikke lett å reparere skadene som bilen har skapt

Saken oppdateres.

Oppdal har det samme problemet som utallige andre norske småbyer og tettsteder. Det er bilen som har bestemt hvordan sentrum er blitt.

Mange bygder og småbyer begynte å vokse for alvor samtidig med at privatbilene erobret landet på 60- og 70-tallet. Dermed var det ikke lenger så om å gjøre å skape tette sentrum med gater der folk kunne gå og sykle fra butikk til butikk. Bilveier og parkeringsplasser ble viktigere. Butikker og kontor ble plassert der det passet å kjøre og parkere.

Tettsteder som er bygd for biler, er ikke særlig hyggelige. Dermed trekker de ikke folk og blir heller ikke lønnsomme. Derfor prøver mange lokalpolitikerne omkring i landet å reparere skadene som bilene har ført til.

Slik er det også i Oppdal. Store deler av sentrum er parkeringsplass – og hvor er gatene?

Etter at E6 for seks år siden ble flyttet noen meter ut av sentrum, har politikerne vært så ivrige etter å endre sentrum at de sa ja til en gedigen bygning midt på den store, åpne plassen i sentrum.

I utgangspunktet var det en god tanke. Sentrum trengte en oppstrammer. Bygningen kunne skape ei ny gate. Dessuten ville den føre til arbeidsplasser og vekst, og slikt sier ingen lokalpolitikere nei til.

Mange oppdalinger sa likevel bastant nei. Bygningen skulle bli 90 meter lang og 19 meter høy, og 1800 personer skrev under på protestlistene. Men et flertall av politikerne sa ja – riktignok etter at høyden ble redusert til 16 meter – samtidig som tårnet som rager opp over bygningen, er 25 meter høyt.

Bygningen som lenge ble kalt innovasjonssenteret og Låven, har fått navnet Krux, et begrep som sportsfolk kjenner igjen fra sykkelstier og klatreruter og som ofte betyr «utfordring».

Nå som bygningen har vært i bruk i flere måneder, ser vi at den er en utfordring. Riktignok fører den til mer aktivitet i sentrum. Adresseavisen var nettopp på besøk og skrev om folk som er ansatt i bedrifter i Trondheim og Oslo, men som bor i Oppdal og leier kontor i Krux.

Det er flott hvis bygningen trekker flere innbyggere og skatteinntekter til Oppdal. Men Krux kunne fått enda større betydning hvis bygningen hadde vært vennligere.

Jasså, kan en bygning være uvennlig, tenker kanskje noen. Ja, hvis den skyver deg bort heller enn å invitere deg inn. I mine øyne er det nettopp det Krux gjør. Midt på de 90 meter lange langsidene har den riktignok en åpning vi kan gå gjennom. Men ellers, bortsett fra inngangsdørene til sportsbutikken, klatresenteret og treningssenteret, er fasaden lang og tett.

Kanskje blir det mer fristende å gå inn når den planlagte kafeen åpner, men foreløpig har jeg vanskelig for å se at bygningen fungerer slik den var tenkt. Den skulle «stramme opp» sentrum og gi Oppdal ei ny gate, fra Domus til Husfliden og hotell Skifer.

Men har sentrum fått ei ny gate? Eller er det heller en veistubb med små butikker på den ene siden og en lang, sammenhengende vegg på den andre?

Flere andre bygder og tettsteder forsøker nå å gjøre sentrum mer attraktivt. De kan dra på befaring til Oppdal og sjekke om en bygning som Krux skaper mer folkeliv.