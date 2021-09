Et enormt nederlag for Støre

Saken oppdateres.

Bare så langt i september er det skrevet 53 artikler og kommentarer i norske papiraviser der frasen «Støres drømmeregjering» er brukt. Både før og etter valget snakket Jonas Gahr Støre kun om plan A: En flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

Velgerne ga dem mandatene de trengte for å oppfylle drømmen. Likevel gikk det ikke. Like etter klokken 13 kom nyhetsvarslene om at SV går ut av regjeringskabalen. Ifølge Audun Lysbakken ble de bedt om avklaringer de ikke kunne stå inne for. Gjennomslagene på både fordeling, klima og naturvern ble for små.

I deler av Senterpartiet er dette en gladnyhet. De mener landsmøtevedtaket om å gå til valg på en Ap/Sp-basert regjering hele veien har utelukket regjeringssamarbeid med SV. De viser til at Sp nærmest lå i ruiner etter åtte rødgrønne år, og frykter særlig at velgerne de har hentet fra borgerlig side ville vendt dem ryggen. Nå har de sine ord i behold. Delene av Sp som hadde ønsket en trepartiregjering, kan skylde på SV og si det var de som brøt.

SV har i motsetning til Sp hele veien vært åpen på at de ønsker ei rødgrønn regjering der alle tre er med. Samtidig har partileder Lysbakken til det kjedsommelige tatt forbehold om at politikken avgjør. «Blir det for slapt, går vi i opposisjon». Det ble tydeligvis for slapt. Lysbakken er ærlig på at han er skuffet. Men det var ingen slagen mann som møtte pressen utenfor Hurdalsjøen hotell onsdag. Han gjorde et stort poeng av at Ap og Sp kan fortsette samtalene fordi SV ikke ønsker en Høyre-ledet regjering. Nå lover de tøffe runder i Stortinget. SV-ere har lenge snakket om at de kan få like store gjennomslag i opposisjon. På tampen av valgkampen avviste Sp-toppene at de ville kjøre slalåm i Stortinget, altså hente flertall med høyresida i den ene svingen og med venstresida i den andre. Holder de ord, må de sikre flertall for budsjettet på rødgrønn side. - Hvor skal de gå hvis vi mener klimapolitikken er for dårlig, spør SV-ere retorisk, og sikter til at sjansen for at MDG eller Rødt godtar en klimapolitikk SV mener er for dårlig, er ikke-eksisterende.

Både SV og Sp kan med andre ord framstille dagens nyhet som ei seier overfor sine velgere. For Ap blir det verre. Blir det en mindretallsregjering med Ap og Sp, må de først forhandle med Sp internt i regjering, og deretter med partiene i Stortinget. For et styringsparti som Arbeiderpartiet er det dårlig nytt.

Støre har hele veien vært optimistisk på at de tre skulle komme til enighet. Han tok feil. Det må gjøre vondt for den tidligere diplomaten.