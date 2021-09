«En levelig strømpris er jobb nummer én.»

Et enormt nederlag for Støre

Prisen på lån, mat, drivstoff og strøm har steget markant det siste året. Alle har økt gradvis – bortsett fra strømprisen, som er åtte ganger høyere enn i fjor. Det betyr i snitt 22 000 mer i året for en familie som bor i en enebolig. Og nå klatrer den videre. Hvem skal gjøre noe med det?

I beste sendetid i forrige uke sa blogger og forfatter Sophie Elise: – Det var bare det øyeblikket med angst når noen kommer inn i huset ditt og tar strømmen, liksom. Jeg glemmer det aldri.

Pandemien har herjet godt med folks privatøkonomi. Seks av ti er bekymret for egen økonomi, mens fire av ti i større eller mindre grad har økonomiske problemer, ifølge en undersøkelse fra Finansiell Helse og BN Bank.

Det er ikke rart, fordi mens gjennomsnittsprisen på strøm i fjor lå på rekordlave 12,5 øre per kWh, ser vi nå priser godt over 100 øre. Sjokkhøye strømregninger kan være det som tipper allerede skjøre økonomier.

Flere kommer til å oppleve strømregningen som vanskelig denne vinteren, dersom vi ikke tar tak nå. Etter flere dødsfall for noen år siden hvor folk frøs i hjel, kan ikke selskapene kutte strømmen lenger om det er fare for liv og helse. Men: Om du ikke har råd til å betale, kan du risikere å havne på leveringspliktig kraft, som gir den aller dyreste strømprisen. I kraftnasjonen Norge er det altså de som sliter mest, som betaler aller mest.

Er det ikke bare å spare strøm? Det mangler ikke på gode råd til familier som merker strømregningen på kroppen. Skru litt ned på innetemperaturen, ikke vaske halvfulle oppvaskmaskiner og dusje kortere. Velmente og gode råd, men ikke like lett for alle. For mens du lett kan følge spare-ekspertenes råd med shoppestopp på klær, kan du ikke kutte ut strømmen helt. Det er begrenset hvor mye varme man kan skru ned i et gammelt, trekkfullt hus.

Noen sårbare grupper i samfunnet har ikke mer å gå på. Det rammer barn i dag, ikke bare Sophie Elise, for mange år siden, da hun var unge.

Hva bør strømbransjen gjøre? Alle seriøse banker har gode systemer for å hjelpe når vi får betalingsproblemer. De har enkle søknader om avdragsfrihet, for eksempel. Dette bør også leverandørene av strøm, forsikring og mobiltjenester gjøre. Som et minimum bør strømleverandørene legge til rette for at man kan fordele de høye regningene på vinteren ut over hele året, også for dem som ikke har klart å orientere seg i den kompliserte produktjungelen de har lagt opp til.

Hva bør myndighetene gjøre? I valgkampen var slagordet til Ap: «Nå er det vanlige folk sin tur». De med aller lavest inntekt kan søke Husbanken om bostøtte, og det er bra, men ordningen tar ikke hensyn til høye strømpriser. Her kan myndighetene innføre en midlertidig ordning som gir mulighet for økt støtte på grunn av høye strømpriser. Nav må få mandat til å støtte hushold som normalt ligger utenfor deres grenser for sosialhjelp, samt se bort fra noen av de strenge kravene, for eksempel krav til salg av bil eller i verste fall bolig. Dette løste de bra under forrige strømkrise.

Men det offentliges ansvar stopper ikke der. Vi har nettopp vært igjennom en nasjonal dugnad, hvor folk flest har gjort sitt for å begrense pandemien. Nå kan stat og kommune gjøre sitt for å presse strømprisene ned, men å kutte i eget forbruk. Det er nemlig ganske demotiverende å dusje i kaldt vann når du ser at det står på lys i offentlige bygg midt på natta.

Avgift på avgift? Visste du at en stor del av strømprisen er el-avgifter til staten og at vi i tillegg må betale merverdiavgift på el-avgiften? Naturvernforbundet ønsker at man skal beholde elavgiften som den er. For bedrifter er ikke det et problem, de får momsen tilbake. Det gjør ikke privatpersoner. Når strømprisen er 100 øre per kWh, betyr det at staten får nesten halvparten. Mange partier på Stortinget vil gjøre noe med dette, men de klarer ikke å bli enige. Her kan vår nye statsminister Jonas Gahr Støres lede an.

Et annet gammelt Ap-slagord var «Arbeid for alle er jobb nummer én». Jeg foreslår en oppdatert versjon:

«En levelig strømpris er jobb nummer én.»

