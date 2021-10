Se på oss!

Et enormt nederlag for Støre

Saken oppdateres.





Da jeg var liten, ble jeg imponert over at besteforeldrene mine hadde flyfoto tatt av gården. Selv om jeg i dag vet at gårder ved kysten tar seg bedre ut fra sjøen enn fra lufta, var det besnærende at noen hadde vært oppe i lufta og sett ned på og foreviget noe fra vår nære virkelighet. Litt sånn som det i dag er når James Bond plutselig er på Ørlandet i årets største kinofilm, som har premiere i helga.

Lenge var snøbilder fra Finse i den andre Star Wars-filmen i 1980 et av få eksempel på internasjonal storfilm med synlig bruk av Norge. På 80- og 90-tallet hadde vi hotellgjester som snakket norsk i «Twin Peaks» og norskamerikansk satire med folk som stadig sa «jaa» og hadde navn som Grimsrud og Lundegaard i «Fargo» i 1996. Nå er det knapt en storfilm uten at Norge er med, direkte eller indirekte.

I actionthrilleren «Tenet» med spektakulære scener fra Oslo, truer filmens våpenhandlere med klimaks i Trondheim. Mange har sett Tom Cruise henge fra Preikestolen, selv om det i «Mission Impossible» gir inntrykk av å være i Kashmir. I årets største sci-fi-film, «Dune», er deler av framtidslandskapet på 10 000-tallet filmet på Stadlandet.

I sin tid var det en god forretningsidé å ta bilder av husene til folk fra lufta og selge dem etterpå. Det er stas og noe eget med å bli sett ovenfra. Selv for en kulturminister. Uansett hvem den nye kulturministeren blir, må hun handle raskt om hun skal rekke en selfie med James Bond.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg