Vi kan ikke bare skylde på værgudene

Jeg vurderte å skru opp temperaturen på varmepumpa her om dagen, men jeg tok i stedet på meg en genser. Selv om jeg ikke er så veldig bekymret for strømregningen ennå, gjør de siste ukers strømopprør et visst inntrykk. Kan vi risikere engelske tilstander med en strømpris på flere kroner per kilowattime? Så ille blir det nok ikke, men vi må unngå at eldre sitter inne og fryser i vinter fordi de ikke har råd til dyr strøm. Billig strøm er et gode vi nordmenn er blir bortskjemt med. Enn så lenge.