Vedum styrte showet i opposisjon. I regjering er det Støre som er sjefen

I høstsola i Hurdal la Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fram plattformen som danner grunnlaget for Norges nye regjering. De har vært enige i mange dager, og gjennom styrte lekkasjer har de sørget for å lekke små og store gavepakker i pressen. Kysten fikk den største forhåndsgodbiten. Det blir halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100 000 passasjerer.

Men alle vet at de beste pakkene bør spares til julaften, i dette tilfellet selve fremleggelsen. Hva er den store, viktige saken i plattformen som viser ei ny retning for hele Norge?

- Det vil du finne i alle kapitler, svarte Vedum pressen og ramset opp eksempler som flere tjenestesteder i politiet, bedre ordninger for pendlere og følgetjeneste for gravide.

Lenge før valget har Sp presset Ap til en ny kurs i distriktspolitikken. Det vises i plattformen. Det skulle nesten bare mangle. I åtte år har Vedum hamret løs på regjeringas reformer. Løftene om mer makt, mer penger og flere folk til distriktene har vært mange. I mange små og store lokalsamfunn har forventningene til at akkurat deres kampsak skulle få gjennomslag, vært skyhøye.

Blant pressefolkene som bladde febrilsk i plattformen for å finne ut hvilke slag de ulike partiene hadde tapt og vunnet, sto kvinnen som bærer Norges mest kjente bunad. Lederen for bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik har vært et symbol for distriktsopprøret mot Erna Solbergs regjering. I Hurdal sto hun som et symbol på en av Senterpartiets mest symboltunge seire i plattformen: Fødeavdelinga i Kristiansund. En faglig vurdering skal sikre hvordan - ikke om - et godt fødetilbud i nordmørsbyen skal videreføres etter 2025. Ifølge Solvik er dette seieren hun har kjempet for i over to år. Torsdag kom gledestårene.

Men med skyhøye forventninger er også fallhøyden stor. Plattformen fører ikke bare til gledestårer rundt om i landet. Noen tårer kom også av sorg og sinne. Fra Andøya i Nordland ropes det om svik. Senterpartiet fikk ikke gjennomslag for kravet om å bevare flystasjonen i øykommunen. En annen som er skuffet er Senterpartiets Jan Bøhler. Sp tapte kampen om å redde Oslo-sykehuset fra nedleggelse.

Torsdag var Vedum ærlig på at de hadde kjempet for en annen løsning. - Så hadde Ap et annet standpunkt, og til slutt så ble det konkludert slik, sa han til pressekorpset i Hurdal.

Selv om Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har tatt det meste av flomlyset i opposisjon, er de lillebror i regjering. Arbeiderpartiets oppslutning er dobbelt så stor. I flere store, overordna saker som virkelig binder regjeringa til masta, er det også Ap som har fått viljen sin. EØS-avtalen ligger fast. CO2-avgifta skal, mot Senterpartiets vilje, tredobles til om lag 2000 kroner i 2030. «Gamle kommuner» kan ikke kreve skilsmisse gjennom folkeavstemning.

Samtidig går både Støre og Vedum langt i å love at klimaavgiftene ikke skal slå urettferdig ut, verken for folk med dårlig råd eller de i distriktene som er avhengige av bil i hverdagen. Om unntakene blir for mange, er det ikke bare klimamålene som blir vanskelige å nå. Det blir også tøffe runder i Stortinget.

Harde tak blir det også internt i regjering. Slagene er ikke ferdig kjempet selv om plattformen er klar. Som NRKs oversikt viser, har den nye regjeringa 148 politiske tiltak de vil gjennomgå, utrede, vurdere eller evaluere.

Noen ganger er det åpenbart at mer kunnskap trengs før en avgjørelse tas. Andre ganger er det et effektiv grep for å skyve en krangel fram i tid. Helseforetaksmodellen er et eksempel på begge deler. Alle forstår at organiseringa av sykehusene ikke kan endres over natta. Men hva skjer når konklusjonen foreligger? Er det Ap eller Sp som får viljen sin da?

Her ville Vedum og Støre sagt at ikke alle saker har klare vinnere og tapere. Noen ganger finner de de beste løsningene sammen. Plattformen er også full av formuleringer de to partiene begge stiller seg helhjerta bak, som å fjerne firerkravet i matematikk, ha mer praktisk undervisning i ungdomsskolen og å oppløse Troms og Finnmark.

Dette er løfter regjeringa lett kan innfri. Løftet om å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030 blir mye vanskeligere å holde.

Ifølge kritikerne er det ikke noe galt med ambisjonene. Det er virkemidlene de mener er for svake. Tirsdag innrømmet den avtroppende regjeringa at de ikke vet om Norge er i rute for å nå klimamålene. Støres svar torsdag vitner om at heller ikke han har fasiten på hvordan utslippskuttene skal gjennomføres i praksis.

Uansett er det Ap som har lagt føringene som ligger til grunn når klimapolitikken skal snekres sammen. Det måtte Senterpartiet godta. Få vet bedre enn dem at i politikken er det kjøttvekta som teller.