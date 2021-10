Rita Ottervik har grunn til å være bekymret

Sendte ut 29 ambulanser og flere helikoptre under Kongsberg-dramaet

Klemmene var mange og lange da en en tydelig rørt, stolt og ikke minst utrolig glad Jonas Gahr Støre (Ap) viste fram landets nye regjering på Slottsplassen. Etter uker med mer eller mindre treffsikre spekulasjoner om hvem som skal styre landet, ble fasiten klar torsdag. Ti kvinner og ni menn skal sitte rundt Kongens bord. Kabalen byr på en god blanding av gamle travere og nykommere på den rikspolitiske scenen.

Blant nykommerne er tidligere Ap-ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. Han blir landets nye samferdselsminister. Ved siden av ham på Slottsplassen sto Bergens tidligere ordfører, Marte Mjøs Persen. Ap-politikeren skal styre det mektige Olje- og energidepartementet. Før fasiten ble kjent, har også flere andre storbypolitikere fra Ap - som Harald Schjelderup fra Bergen og Raymond Johansen i Oslo - blitt nevnt som mulige statsrådskandidater.

Men om kandidater fra Trondheim, byen som Ap har styrt i 18 år, har det vært tyst. Trondhjemmeren Tore O. Sandvik har riktignok blitt foreslått som mulig statsråd, men det er fylkespolitikken som er hans domene. Ingen av Rita Otterviks nåværende eller tidligere partikolleger fra bystyresalen har i det hele tatt vært nevnt i spekulasjonene.

Ikke siden Gro Harlem Brundtlands første regjering på starten av 1980-tallet, har vi sett en Ap-styrt regjering uten en Ap-statsråd fra Sør-Trøndelag valgkrets. Men nå som Trøndelag «e sammensatt og sammenslått på samme drømmelag» skaper ikke det forklaringsproblemer for Jonas Gahr Støre. Det er tross alt to statsråder fra nordfylket i den nye regjeringa. Dessuten er sørtrønderen og trondhjemmeren Ola Borten Moe fra Senterpartiet ny statsråd for forskning og høyere utdanning.

Les kommentaren: Denne høsten blir det bråk på Stortinget

Det er i Folkets hus i Trondheim alarmen burde gå. Ikke alle statssekretærer er klare ennå, men i skrivende stund finnes heller ikke der Ap-folk med erfaring fra trondheimspolitikken. Problemet er ikke at Støre og Oslo-makta har oversett gode kandidater, men at Arbeiderpartiet i Trondheim ikke har lyktes med å dyrke fram nye talenter.

Når lokale Ap-politikere får spørsmål om hvorfor det er slik, er det to navn som går igjen: Trond Giske og Rune Olsø.

Førstnevnte har lang erfaring fra regjering, men metoo-varsler og Arbeiderpartiets konklusjon om at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering gjorde et comeback som statsråd uaktuelt. Olsø hadde nok også vært en høyaktuell kandidat, hadde det ikke vært for Adresseavisens avsløringer i Kystad-saken. Mens Ap-toppen og lobbyisten var inhabil, formulerte han store deler av Aps og bystyrets politikk om byutvikling og grønn strek.

Men de to ødela ikke bare for egne, politiske ambisjoner. Kontroversene rundt dem har også skapt ringvirkninger som fortsatt preger Arbeiderpartiet i Trondheim.

Les kommentaren: Plattformen førte til tårer

Etter Kystad-saken ville Ottervik sikre at det nye mannskapet besto av folk hun stolte på. Men mange, særlig AUF, protesterte på fremgangsmåten. Nominasjonskampen som fulgte, ble lang og opprivende. Opprivende var også striden om hvem som skulle bli ny leder av Trøndelag Ap i 2020. Som kjent endte det hele i et kraftig oppgjør med ukulturen i partiet og Giske ble vraket av valgkomiteen. Da han holdt sin avskjedstale på årsmøtet, marsjerte AUF-erne ut av salen.

Men de som hadde håpet at striden ga partiet muligheten til å starte med blanke ark, ble skuffet. Etterdønningene preget fortsatt partiet. Selv om de aller fleste som engasjerer seg i Trondheim Ap gjør en samvittighetsfull jobb for lokaldemokratiet, fremstår sentrale deler av partiet preget av klikkdannelser og mistillit.

Dermed blir ikke Trondheim Ap den talentfabrikken partiet kunne ha vært. Om to år er det valg, og Rita Ottervik er ferdig som ordfører etter 20 år i stolen. Ingen vet hvem som skal ta over som partiets ordførerkandidat. På spørsmål om hvem de ønsker skal toppe Aps liste, blir de fleste stille. De vet rett og slett ikke.

Det er et større problem for Ap enn mangelen på trondhjemmere på Slottsplassen.

