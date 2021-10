Hvem skal vi ta mest hensyn til i marka?

I forrige uke deltok jeg i en interessant pandeldebatt om markaområdene i Trondheim. Temaet for kvelden i Folkebiblioteket var i korte trekk respekten for markagrensa, ideen om en gondolbane i Bymarka og planene om et skianlegg i Estenstadmarka. Trenger vi en markalov? Eller er det bare et krav fra nikkersadelen som surmuler når skogen gjøres mer tilgjengelig for massene?