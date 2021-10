Nei, å bruke refleks i mørket er ikke et knefall for den undertrykkende bilismen

Saken oppdateres.

I hvert fall var det i frivillighetens navn at sørfylket og nordfylket ble til ett trønderrike. Vi fikk til og med noe så eksklusivt som Rindal og Halsa med på kjøpet. Flotte nordmøringer ville med vitende og vilje bli trøndere. Så nå er vi en bra gjeng og vel forlikte så lenge nordfolket, som tradisjonelt har ekstra varme følelser for fylkeskommunen, får beholde fylkeskontoristene i Steinkjer.

Østafjells er ikke ektesenga like varm. I fjor ble Akershus, Buskerud og Østfold tvangsgiftet til megafylket Viken med sine 1,2 millioner innbyggere. Sammenslåinga kostet over 300 millioner kroner.

Men nå kan denne snodige dypvannsfisken av en fylkeskommune snart være historie. Senterpartiet har lenge villet oppløse Viken, og har fått gjennomslag i regjeringsplattformen. Reverseringa er langt fra gratis, og jeg synes det virker høl i huet. I hvert fall gir det en bismak. Den samme følelsen som når du har forært paret kostbart telemarkssølv i bryllupsgave og så skiller de seg neste helg. Perler for svin. Kunne de ikke prøvd litt mer?

På en annen side er det neppe noen vikeninger som går emosjonelt i kjelleren og blir sykmeldte hvis fylket deres kastes på historiens skraphaug. Men for dem som måtte savne Viken, burde Sp finansiere et nytt magasin med vikenskrøner og arkivbilder. Allerede finnes «Vi over 60» og «Vi i villa». Vi ser ikke bort fra at «Vi i Viken» blir populær mimrelektyre hos både hallingdøler og haldensere, samt en og annen kontorist i Steinkjer.

