Det beste trikset når sjefen vil si deg noen sannhetsord

Tilbakemeldinger fra sjefer og kolleger er et helt avgjørende for at vi skal gjøre en god jobb. Helt fra vi er født har vi et grunnleggende behov for å bli sett og anerkjent. Å ikke bli sett er nærmest døden. Vi har hørt mange historier om renholdspersonale som gråter på bakrommet fordi ikke et menneske har møtt blikket deres, sagt «hei» eller «takk». De er blitt behandlet som annenrangs roboter som skal sørve viktigperer i et eller annet kontorlandskap.