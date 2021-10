Klimatoppmøtet kan endre hverdagen vår

Når dere leser dette, går jeg rundt i Glasgow og tenker på Trondheim, på Fjordgata og Tiller. Jeg er i Glasgow for å oppleve tiårets viktigste, internasjonale møte på nært hold. Mandag kommer Jonas Gahr Støre for å fortelle verden hva Norge gjør for å redusere klimautslippene, og jeg ser for meg en sykkelvei i Fjordgata og gigantiske solcellepanel på Tiller.