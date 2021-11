Klimakrisen er her, men vi fortsetter å kjøpe billig ræl fra Kina

Norges statsoverhode burde være et symbol på vårt sterke demokrati. Ikke et unntak fra det

Levestandarden vi har i Norge, er blant de høyeste i verden. Vi har det nest høyeste forbruket i Europa, kun slått av Luxemburg. Om alle skulle levd som en gjennomsnittsnordmann, måtte vi hatt 3,5 jordkloder. Det har vi jo ikke.

Bevisstheten om klimakrisen har økt hos folk de siste årene, og mange ønsker å endre vaner. Likevel fortsetter vi å kjøpe billig ræl fra Kina. Å kjøpe brukt, reparere, sy om eller finne det man trenger etisk produsert i de mest mulig bærekraftige materialene, er for tungvint eller komplisert for de fleste av oss.

Den største suksessen i den norske velferdsmodellen at vi er ganske gode på likestilling mellom kjønnene. Både menn og kvinner jobber. Med det følger også den berømte tidsklemma. Når vi hjemme hos meg har klart å finne tid til å tråle det som finnes av arv på loftet og laga ei liste over hvem som trenger nye vintersko, votter og ski før årets kaldeste sesong står for døra, så er det ikke bare å åpne finn.no. Finner vi noe der, er det en liten jobb å avtale overlevering. Satser vi på bruktbutikk, er det høyst usikkert om de har det vi trenger i rett størrelse. Mest sannsynlig ikke. Når tida i en hektisk hverdag er knapp, er det enklere å kjøre til et kjøpesenter og finne alt vi trenger raskt på ett sted.

Klær, sko og ting går i stykker. Små hull dukker opp som paddehatter i enhver trøye og ullstillongs. Jeg følger folk på Instagram som broderer over dem med pene blomster og traktorer, men jeg har for lengst innsett at verken interessen, evnen eller tida strekker til. Klær som kunne vært sydd inn, eller om, blir liggende å støve ned ved siden av symaskina jeg ønska meg til bursdagen for noen år siden. En tydelig erkjennelse av at jeg ikke har noen indre Jenny Skavlan i meg. Jeg har levert inn klær til reparasjon én gang, men det var krevende logistikk, og nesten like dyrt som det ville vært å kjøpe nytt.

Vi vil, men får ikke til. Hadde det vært enkelt for folk å velge bærekraftig, er jeg overbevist om at mange hadde gjort det. Vi som samfunn må tenke nytt, og vi trenger sterkere politisk vilje til å faktisk følge opp gode, grønne ideer. De som kommer på lure ting, må få vilkår som gjør at de klarer å få realisert dem.



For det finnes mange gode eksempler å la seg inspirere av. I Eskilstuna i Sverige bestemte kommunen seg i 2014 for å bygge verdens første gjenbrukskjøpesenter, ReTuna. Her er alt som selges gjenbruk, redesign eller produsert av bærekraftige og etisk produserte materialer. Folk kan også levere inn ting til gjenbruk og reparasjon her. De har arenaer for foredrag, arrangementer og temadager. En folkehøgskole har også ei linje for redesign i tilknytning til senteret. Hadde vi hatt noe sånt i Trondheim, hadde jeg dratt dit først hver gang jeg, eller noen i familien, trenger noe.

Konseptet kofferten fra Orkanger fjerner bøygen mange har for å prøve klær hjemme hos fremmede. Folk kan bestille en koffert med brukte klær hjem, prøve i ro og mak og bytte til seg plagg. Genialt! Få det til Trondheim og jeg hadde bestilt en tvert. Parkdressen.no tilbyr folk å leie utedress til barna i stedet for å kjøpe. Vi trenger mer av sånt.

Noen butikker tilbyr reparasjon av egne produkter til en grei pris. Flere bør følge på, men om vi virkelig skal få folk til å reparerer, fremfor å kjøpe nytt, må det bli lønnsomt.

Mens jeg venter på Trøndelags første gjenbrukskjøpesenter, oppfordrer jeg den nye regjeringa vår til å ta i bruk et virkemiddel som ligger lett tilgjengelig i verktøykassa: Fjern moms på reparasjon!

