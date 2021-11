Stjernene gjør en viktig jobb for klimaet

Her kommer et nødskrik fra helsesekretærer på fastlegekontor

Klimatoppmøtet i Glasgow samler ikke bare verdens mektigste statsledere. En av verdens aller største stjerner, Leonardo DiCaprio, er her også. Vi visste at skuespilleren som fikk et voldsomt gjennombrudd med «Titanic», har et sterkt klimaengasjement. Han legger til stadighet ut sterke meldinger på Instagram-kontoen sin. Men vi visste ikke at han ville komme hit.

Greta Tunberg er her også. Hun kom med tog fra London sist helg og har opptrådt under protestaksjoner ved siden av hovedarrangementet. Hun har blant annet sagt til unge klimaaksjonister at politikerne bare later som om de tar verdens framtid på alvor.

Tunberg gjør en enormt viktig jobb for klimaet, men hun gjør selvfølgelig sterkest inntrykk på dem som er enige med henne. Når folk som DiCaprio kjemper samme sak, kan de nå ut til mange flere. For at klimakampen skal lykkes, er det viktig at et stort flertall av verdens befolkning engasjerer seg i problemet. DiCaprio er en av dem som når ut til et stort flertall av verdens befolkning.





Han deltok på et sidearrangement utenfor arenaen mandag kveld, og tirsdag ruslet han rundt på konferansen, tydeligvis i godt humør, selv om han ble passet på av sikkerhetsvakter. Da han gikk gjennom lokalene, var Sintef i ferd med å avslutte sitt arrangement om et nytt klimafond de lanserer. Mange titalls arrangementer pågikk samtidig – alle med ett mål for øye: Å senke utslippene verden over.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og Bill Gates sto for eksempel i spissen for et afrikansk toppmøte der 20 afrikanske presidenter skal bli enige om hvordan de skal håndtere klimaendringene som rammer Afrika ekstra hardt.

Utallige stjerner håper alle slike initiativ vil lykkes og at verdens ledere får opp farten. Det går rykter om at størrelser som Arnold Schwarzenegger og Matt Damon vil dukke opp under klimatoppmøtet.

Jeg tror forresten det var komikeren Ricky Gervais jeg så på avstand da jeg sto i endeløs kø tirsdag morgen. I forbindelse med klimatoppmøtet har han i hvert fall skrevet under et opprop sammen med mange andre stjerner der de er opptatt av utslipp fra kjøttproduksjon. Billie Eilish, Joaquin Phoenix og Stephen Fry er noen av de andre som har skrevet under.

Slike folk når ut til flere enn de allerede frelste. det har stor betydning.