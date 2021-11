Denne innrømmelsen gjør nok vondt

Godt over halvparten av alle smittede trøndere er nå under 20 år

Norges nye klima- og miljøminister, Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, er på hjemmebane blant verdensledere og toppdiplomater på klimatoppmøtet i Glasgow. I lange intervjuer har han med stort alvor snakket varmt om 1,5-graders målet, advart mot juks i klimaregnskapet og krevd at «alle må handle nå».

La gå at Climate Action Network i forrige uke kåret Norge til «dagens fossil», en pris de gir til land de mener «gjør mest for å bidra minst». Jeg tviler ikke et sekund på at Barth Eide snakker sant når han sier at han på ingen måte føler seg truffet. Statsråden vet at han har store deler av partiet og et bredt stortingsflertall i ryggen når han i internasjonale fora forsvarer at Norge ikke vil slutte å lete etter olje.

Men på hjemmebane fører Støre-regjeringas endringer på statsbudsjettet til kraftig klimakritikk fra både venstre- og høyresida på Stortinget.

I et intervju med Dagens Næringsliv under klimaforhandlingene i Skottland mandag ettermiddag, måtte Barth Eide erkjenne at deres budsjett vil føre til mer CO2-utslipp enn forslaget Solberg-regjeringa la frem i oktober.

Etter at den borgerlige regjeringa gikk av, har Jonas Gahr Støres mannskap hatt tre uker på seg til å sette sitt preg på budsjettet for neste år. Endringa som gir mer utslipp, handler om den såkalte pumpeprisen, altså avgiftene som avgjør hvor mye det koster å fylle tanken med bensin og diesel.

Allerede i Hurdalsplattformen forpliktet Ap og Sp seg til å holde fast på planen om gradvis å tredoble CO2-avgifta fram mot 2030. Forurenser skal betale. I endringsforslagene finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram mandag, beholder de også den forrige regjeringas økning på 28 prosent i 2022. Men samtidig gjør de en endring som gjør at Norge slipper ut 1,5 til 2 millioner tonn mer frem mot 2030, sammenlignet med det borgerlige budsjettforslaget.

Grunnen er at de langt på vei skjermer pumpeprisene ved å redusere andre avgifter som påvirker prisen. Barth Eide forsvarer seg med at også forgjengerne i alle tidligere budsjetter har kompensert bilistene. Det var lettere for Erna Solberg og co. å være høye og mørke på vei ut av regjeringskontorene, vel vitende om at de slipper å bli enige med Frp om noe som helst.

Det har han helt rett i. Han har også rett i at Ap/Sp-regjeringa - i motsetning til hva de borgerlig har gjort før - ikke nuller ut avgiftsøkninga fullstendig. Selv om pumpeprisen ikke øker så mye som de blå la opp til, blir drivstoff noe dyrere i 2022.

Barth Eides problem er at hans regjering sliter med å vise til andre konkrete budsjettgrep som kutter utslipp tilsvarende for neste år. Når finansminister Vedum blir utfordra på det, snakker han helst om viktigheten av å skape nye, grønne jobber. Det er ingen uenige med ham i, men de nye jobbene han viser til, gir ikke utslippskutt før om flere år. Regjeringa lover at 55 prosent av de norske klimagassutslippene skal kuttes innen 2030. Da haster det å sette i gang.

Om de ikke lykkes med omfattende kutt hvert år, kreves enorme omveltninger på tampen av 2020-årene. Skjer det, blir det enda vanskeligere å unngå usosiale avgifter, arbeidsledighet og folkelig motstand.

I vår ble det attpåtil kjent at jobben blir mer krevende enn ventet. En regnefeil ble avslørt, og det viste seg at utslippene fra skipsfarten var betydelig større enn klimaregnskapene viste. I Solberg-regjeringas siste budsjett erkjente de at det nå blir «mer krevende å nå» målene i klimapolitikken.

Frp er det eneste opposisjonspartiet som har utropt klima som «budsjettvinner» (som på frpsk betyr «sløsefest på symbolske klimatiltak»). Frp-leder Sylvi Listhaug har også meldt seg som mulig forhandlingspartner om det går skeis mellom regjeringspartiene og SV. Men alle vet at den invitasjonen er like symbolsk som Listhaug anklager klimatiltakene for å være. Det er SV alles øyne er rettet mot nå.

Veien til enighet betegnes som «stupbratt». For SV er ikke økte pumpepriser nødvendigvis saken de vil brenne alt forhandlingskruttet på. I så fall må de finne andre grep som kutter så det monner allerede neste år. En ting er klart: SV mister all troverdighet om de gir flertall for et budsjett som kutter klimagassutslippene mindre enn det den borgerlige regjeringa la opp til.