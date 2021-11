Vi kan ikke bygge Trønderbanen med kakespade

Hva må til for at fiskehoder skal bli menneskemat?

Malte over i går, så dukket det opp igjen: - Et forkastelig budskap som er tagget

Saken oppdateres.

Før helga tikket det inn en melding fra regjeringen: «Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024».

Det er et løftebrudd på toppen av et eldre løftebrudd. Opprinnelig ble trønderske togpassasjerer lovet to avganger i timen på hele strekningen mellom Melhus og Steinkjer i 2024. Nå viser det seg at det ikke engang er mulig å få til på en del av strekningen før i 2027.

LEDER: Togsatsing på tomgang i Trøndelag

NORSKE TOG SVARER: Jo, de nye togene er fremtidsrettet

Hadde jeg vært regjeringen, ville jeg lagt til ordet «tidligst». All erfaring tilsier at det som kan gå galt på Trønderbanen, vil gå galt.

I 20, 30 eller 50 år (avhengig av hvilken avisartikkel du skal tro på) har planen for skiftende regjeringer og samferdselsministre vært å elektrifisere Trønderbanen helt fram til Steinkjer. Det har ikke skjedd.

Da de eldgamle dieseltogene måtte skiftes ut, ble man derfor nødt til å investere i hybridtog som er mye dyrere enn elektriske tog, som er for tunge for deler av banestrekningene i Trøndelag og som øker utslippene.

Som om dette ikke er nok, må de nye hybridtogene stå på tomgang om natta fordi det ikke er bygd ladepunkt til dem.

LES OGSÅ: De nye togene, skandale eller forbedring?

Noen husker kanskje prosjektet «Trondheim-Steinkjer – én time i 2010». Fortsatt tar turen over to timer. Hadde reisetiden blitt kuttet med et minutt for hver kake trønderske politikere har spist for å feire premature budsjettseire for Trønderbanen, hadde målet for lengst vært nådd.

Det er ikke praktisk mulig å ta togsatsingen i Trøndelag seriøst.