Norge tapte minst 2-0 etter selvmål av Erna Solberg

Fotballandslaget røyk ut av VM-kvalifiseringen etter 2-0 tap mot Nederland i Rotterdam tirsdag kveld. Kampen gikk for koronatomme tribuner. Det ga kampen akkurat den nitriste atmosfæren den fortjente. I mangel av publikumslyd hørte vi spillernes høylytte banning klart og tydelig ute på banen. De satte ord på akkurat det jeg føler rundt denne VM-kvalifiseringen.

VM i fotball for herrer arrangeres i Qatar. Det er selvsagt et fullstendig uegnet land å spille fotball i. Fordi sommertemperaturene i gulfstaten ligger mellom 45 og 55 grader blir arrangementet avviklet i november og desember neste år. Det er likevel ikke det verste med VM i Qatar 2022.

Qatar er et homofobt, kvinnefiendtlig og udemokratisk enevelde som behandler sine om lag to millioner gjestearbeidere på slavelignende måter, og som etter alt å dømme sikret seg mesterskapet ved å bestikke beslutningstakere i det Internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Alt dette kjenner vi jo godt til. Etter at den britiske storavisen The Guardian i februar skrev at minst 6500 gjestearbeidere hadde mistet livet etter at Qatar fikk tildelt mesterskapet, oppstod det opphetet debatt om hvorvidt Norge burde boikotte VM. Toneangivende supportere og en lang rekke klubber sluttet seg til kravet om boikott. Ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) strittet imot, men ble presset til å innkalle til et ekstraordinært fotballting i juni for å avklare spørsmålet. Flertallet sa nei til boikott, og sluttet seg i stedet til forbundsstyrets forslag om å «forsterke det internasjonale engasjementet og arbeidet for å styrke menneskerettighetene i Qatar».

Til tross for det nokså overbevisende flertallet mot boikott på det ekstraordinære fotballtinget, fortsatte debatten om den mulige norske deltakelsen i mesterskapet. Blant annet mente økokrimsjef Pål K. Lønseth at ikke bare Norge, men alle land, burde boikotte VM: «Korrupsjon må få en konsekvens. Hvilken annen bransje i denne verden kan vi se store penger være involvert i kontraktstildelinger – uten at det får konsekvenser», spurte han i VG.

Deretter kom tidligere statsminister Erna Solberg på banen med en sterk appell om å legge ballen død: «Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten (om boikott) og heller bruke tid til å heie på guttene», sa hun til VG. Selv om også Solberg var enig i at Qatar aldri skulle fått mesterskapet, mente hun at vi måtte respektere idrettens valg om ikke å boikotte. De har hatt en grundig prosess, nå var det på tide for oss andre å stille opp for laget vårt, påpekte hun.

Solberg har rett i at idretten gjorde sitt valg i juni. Jeg forbeholder meg likevel retten til å gnåle om at Norge burde ha boikottet mesterskapet. Over 80 prosent av Qatars befolkning består av utenlandske arbeidere med sterkt reduserte rettigheter. Det er diskriminering satt i system. Menneskerettighetsbrudd skjer på daglig basis. Dessuten har Lønseth helt rett. Svindel må få en konsekvens.

I tillegg er det grunn til å stille spørsmål ved prosessen som ledet fram til vedtaket på det ekstraordinære fotballtinget i juni. NFF-ledelsen anslo at en boikott ville medføre et økonomisk tap på mellom 100 og 200 millioner kroner. Det ville i så fall ikke bare ramme landslaget og norsk toppfotball, men også breddefotballen i Norge. Selv om dokumentasjonen fra NFFs side ikke var overbevisende, bidro det økonomiske skremmebildet til å sette breddeklubbendes representanter på fotballtinget under et hardt press.

At den tidligere statsministeren bommet på mål ble ytterligere understreket i dagene etter utspillet hennes. Først ble det norske fotballmagasinet Josimar truet med rettslig forfølgelse av arrangementskomiteen i Qatar dersom det ikke fjernet en kritisk VM-artikkel. Deretter ble regimekritikeren Abdullah Ibhais satt i varetekt av qatarsk politi bare timer før en intervjuavtale med NRK. Til sist kom Amnesty International med knusende kritikk i sin siste rapport om VM-arrangementet: Qatars løfter om å gi gjestearbeiderne bedre beskyttelse er ikke innfridd, i noen tilfeller er utviklingen til og med negativ.

Fotball-Norge hadde en moralsk seier innen rekkevidde. Vi kunne sagt at nei, dette gidder vi faktisk ikke å være med på. Vi kunne blåst i fløyta, fått med oss flere land og kanskje bidratt til å ta tilbake fotballen fra kjeltringene og svindlerne.

I stedet boikottet vi VM på den vanlige måten. Ved ikke å kvalifisere oss.