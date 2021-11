Tiller om julebord: - Antar at det vil bli en vurdering som gjøres for hvert enkelt julebord

Saken oppdateres.

Av en eller annen grunn kom jeg på tidenes mest solgte norske plateserie denne uka. Den hadde sin storhetstid på 70-80-tallet og het «Frem fra glemselen». Platene besto av gamle, norske skillingsviser sunget inn på nytt av Rita Engebretsen og Helge Borglund. Første kapittel i serien kom i 1974. Det var den første norske plata som solgte i mer enn 100 000 eksemplarer.

Til sammen ble det solgt over 1,8 millioner «Frem fra glemselen» på plate, kassett og cd av seriens 20 første kapitler. Skillingsviser var folkelige sanger med ofte tragiske eller dramatiske historier fra virkeligheten. En form for nyhetssanger som hadde sin første storhetstid for 150–100 år siden.

Fra den første plata er det særlig én sang som gjorde uutslettelig inntrykk på meg som barn, den tåredryppende «I en sal på hospitalet». En rørende historie om et barn på sykehus. Den norske versjonen ble visstnok skrevet av en overlege på Namdal sykehus på 1890-tallet. En ulidelig trist sang, med en tradisjonell melodi du ikke blir kvitt etter å ha hørt den.

Derfor kom den tilbake denne uka. Hadde vi fortsatt hatt skillingsviser i stedet for sosiale medier i dag, ville nok stortingspresidenten ha stått lagelig til for musikalsk hogg. Det er nesten så jeg kan høre den første linja: «På en hybel til Trond Giske …»

