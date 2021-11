Politietterforskningen var ikke Hansens eneste problem

RBK-profilen selger huset: – Det er for stort for meg

Torsdag ettermiddag ventet alle spent på den skriftlige redegjørelsen stortingspresidenten skulle komme med. Rett før klokka 18.30 kom nyheten som gjorde den overflødig. Etter at politiet meldte at de åpner etterforskning av pendlersakene, gikk det ikke lang tid før Hansen trakk seg.

- Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning, sier hun til NTB.

Det har hun selvsagt helt rett i. Men uavhengig av politietterforskningen, burde hun hørt på dem som ba henne vurdere sin stilling.

Det er minst to grunner til det: Den ene er at hun tilsynelatende aldri vurderte om sin egen bruk av pendlerbolig var innenfor regelverket, før hun ble avslørt. Det andre er at hun umulig kunne rydde opp på vegne av Stortinget, når hun selv føyer seg inn i rekken av representanter som ikke har fulgt reglene.

Onsdag sa Hansen at hun aldri hadde tatt på seg vervet som stortingspresident om hun hadde ant at hun hadde gjort noe galt. Da Adresseavisens mandag stilte nye spørsmål om pendlerboligen, var det ifølge Hansen som om taket ramlet ned i hodet på henne.

Torsdag formiddag sa hun at hun ble bekymret også før valget, da Adresseavisen stilte spørsmål ved hybelen hun leide av Trond Giske i Trondheim. Delvis fordi hun fryktet at valgkampen ville handle om Giske, delvis fordi «stortingsrepresentanter blir bekymra når saker om ordninger kommer opp, fordi vi er redd for å gjøre feil».

Men hun var altså ikke bekymra nok til å sjekke med Stortingets administrasjon. Da hadde hun allerede før valget - og før hun fikk vervet som stortingspresident - fått vite at hun mellom 2014 og 2017 hadde en gratis pendlerleilighet på feil grunnlag. Boligkjøpet i 2014, som hun aldri fortalte Stortinget om, gjorde at hun ikke lenger oppfylte kravene.

Etter møtet med de parlamentariske lederne på Stortinget, viste Hansen til private og familiære årsaker til at hun kjøpte seg inn i ektemannens bolig. Så lenge hun eide og disponerte en bolig 29 kilometer unna Stortinget, er det uansett vanskelig å se for seg hvordan grunnene til boligkjøpet kan ha noe å si for saken.

Hansen har hele veien vært opptatt av å få fram at hun handlet i god tro. I 2014 trodde hun at hun hadde krav på pendlerbolig, selv om hun kjøpte bolig innenfor grensa på fire mil. Da Aftenposten avslørte Ropstad-saken før valget, trodde hun fortsatt at hun hadde sin sti ren og tok derfor ingen grep for å rydde opp.

Men det viktigste spørsmålet er ikke nødvendigvis om hun handlet i god tro, eller ikke. Som Henrik Asheim (H) spør i NRK: Hvordan kunne man misforstå et slikt regelverk, når man har vært med på utarbeide det?

I Hansens svar på det spørsmålet spiller ordet «eller» hovedrollen. I Stortingets regler står det at pendlerboliger skal gå til «stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget». Hansen forklarer at siden hun var folkeregistrert på hybelen i Trondheim fram til 2017, tolket hun reglene slik at hun fortsatt hadde rett til pendlerbolig. Men som jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen påpeker, blir det feil å se seg blind på den ene formuleringen. I pendlerboligavtalen politikerne må signere, står det blant annet at leiligheten skal «dekke ditt behov for bolig som utenbys stortingsrepresentant».

Spørsmålet Eva Kristin Hansen tilsynelatende aldri stilte seg selv, var om hun hadde behov for en gratis bolig i Oslo sentrum samtidig som eide et hus sammen med ektemannen i Ski.

At den tanken aldri streifet henne, taler ikke til hennes fordel. Snarere tvert om. Det vitner om manglende dømmekraft.

Å gjenreise folkets tapte tillit til stortingspolitikerne er presidentskapets viktigste oppgave de neste fire årene.

Det i seg selv talte sterkt for at Hansen ikke kunne fortsette, politietterforskning eller ikke.

