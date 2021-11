Åpenheten André viser, gir meg håp

Stenger Osloveien for all trafikk i tre dager

Nylig nektet fireåringen min å godta at lørdag ikke kom etter tirsdag, og mente bestemt at det måtte jeg bare fikse. Det kunne jeg ikke. Urettferdig! Jeg svarte det jeg egentlig hadde lovet meg selv å ikke si til barna mine: «Livet er urettferdig».

Det at mennesker gjennom tidene har nektet å godta det premisset, har heldigvis ført verden framover. Kampen mot apartheid, mot slaveriet og for kvinners stemmerett er eksempler på det. I verden, også i Norge, finnes mennesker som fortsatt må kjempe for retten til å leve frie, trygge liv. Derfor traff teksten til André Bakken-Lomheim meg i magen. Årets vinner av Adresseavisens skrivekonkurranse for ungdom gir et modig innblikk i hvordan det føles ikke å bli akseptert, satt i en bås han ikke hører hjemme i. Teksten gir et gripende innblikk i hvordan fordommer ikke bare skaper følelsen av ikke å høre til, men også til frykt for å bli slått ned på gata.

LES ALLE TEKSTENE HER.

Åpenheten Bakken-Lomheim viser, kan forhåpentligvis bidra til økt forståelse og respekt for alle mennesker, uansett legning og kjønnsidentitet. Håpet er at også flere av tekstene gir leserne noe å tygge på. Mange byungdommer (og byvoksne) får kanskje øynene opp for bøndenes utfordringer etter å ha lest debattinnlegget fra 14 år gamle Daniel Nordtug fra Steinkjer. Trolig får leserne også noen nye perspektiver om plagget hijab av teksten til Nour Berghout (17) fra Kattem i Trondheim.

Innleggene vi fikk inn da vi utfordra ungdom i Midt-Norge til å skrive om tema urettferdighet, viser hvor mye forskjellig de er opptatt av. Vi fikk inn over 50 sterke, undrende, overraskende og tankevekkende innlegg om alt fra fraværsgrensa til abort og sosialhjelp. Dagens ungdom ser heldigvis mye urettferdighet de ikke har noen planer om å godta.

