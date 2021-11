Aj, aj, aj, Ap. Nå er det på’n igjen

Her er hullet som stanser all lakseeksporten. Frykter hele veien skal rase ut

Torsdag blir Masud Gharahkhani valgt som den første stortingspresidenten som er født i utlandet. Valget kunne markert en ny start for Ap etter at Eva Kristin Hansen måtte trekke seg i kjølvannet av Adresseavisens pendlerboligavsløring. Men historien om hvordan hans foreldre flyktet fra et krigsherjet Iran med kun én dollar i lomma, havner i skyggen av bråk, spekulasjoner og rykter. Som en politisk motstander sier med dårlig skjult skadefryd: – Det partiet der klarer å lage maktkamp av alt.

For nå tyder mye på at Hansen ikke har tenkt å gi seg uten kamp. Pipa har fått en annen lyd siden tirsdag, da hun først beklaget at hun hadde misforstått reglene. Nå sier hun i tekstmeldinger til NRK og VG at hun mener at hun har fulgt regelverket til punkt og prikke. Ikke bare det, advokaten hennes blander seg også inn i Stortingets valg av hennes etterfølger. Tirsdag sa John Christian Elden til Aftenposten at valget burde utsettes. Han viste til at Hansen frasa seg vervet på grunn av nyheten om at flere pendlersaker var under politietterforskning. Når det viser seg at ingen ennå skal ha status som mistenkt i saken, mener Elden at Hansen trakk seg på feil grunnlag.

Advokatens oppfordring om å vente var det ingen som hørte på. Det er ingen vanlig jobb det er snakk om her, men et tillitsverv. Og den tilliten har tydeligvis ikke Hansen lenger, verken i Stortinget eller i partiet. Det er lett å forstå hennes ønske om å forsvare seg selv, men det er vanskelig å se hva hun og advokaten oppnår med utspillene de har kommet med de siste dagene. Ikke får hun tillitsvervet tilbake. Ikke gir hun inntrykk av å sette partiet først. Det er ikke alltid angrep er det beste forsvar.

Endringer i makt og posisjoner har sjelden for vane å gå rolige for seg i Ap. Heller ikke denne gang. Hansen er for øvrig ikke den eneste Ap-politikeren som misfornøyd med å være ute av presidentskapet. Sverre Myrli fra Akershus var inntil nylig 4. visepresident, og hans navn ble nevnt i spekulasjonene om hvem som skulle ta over etter Hansen. Nå er han ute, han også.

Ifølge Arbeiderpartiets ledelse skyldes omrokkeringene en helhetsvurdering. Myrli selv sier at rykter om «damehistorier» er brukt mot ham. Da Ap denne gang gjorde grundige undersøkelser i jakta på en ny stortingspresident, skal han ha fått spørsmål om et forhold som ligger langt tilbake i tid. Han var 26, hun var 18. Ifølge Myrli var de begge aktive i AUF. – Jeg vet ikke hvorfor det blir brukt mot meg, sier han til TV2.

Partisekretæren svarer nei på VGs spørsmål om forhold i Myrlis fortid gjorde at han ble vraket. Likevel skader saken Ap. Det siste de trenger nå, er at det skapes at inntrykk av at gamle historier brukes i interne maktkamper. Det hjelper nok heller ikke på stemninga i kretsen rundt Jonas Gahr Støre at Trond Giske er tilbake i den politiske manesjen.

Giske har i dag ingen verv i partiet, men når den tidligere nestlederen, statsråden og stortingspolitikeren kritiserer egen regjering på Facebook, går det ikke upåaktet hen. Innlegget der han blant annet ba Ap holde egne løfter om feriepenger til arbeidsledige, ga ham også en plass på Debatten på NRK tirsdag kveld. «Giske ut mot Støre» skrev Dagbladet tidligere på dagen.

I valgkampen uttrykte mange Ap-folk lettelse over at det interne bråket var over. Det varte ikke lenge.