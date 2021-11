Næringa må tåle søkelyset

Du lurer kanskje på hva i alle dager Donald og Anton har med laksenæringa på Hitra og Frøya å gjøre? Begge kommunene har vel hatt rikelig med flaks, eller dyktige folk om du vil. Gründere som har utnyttet havets sølv til gull på kontoen? For hva hadde vel de to kommunene vært uten laksen og gründerne? Svaret er kanskje at de hadde vært mer jomfruelige og mye fattigere. Verre er det at vi og andre som skal overvåke denne næringa, oftest har funnet det mest behagelig å surfe med laksekongene.