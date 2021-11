Tenk at flere politikere ville rive skiten

Kunstsenteret Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K.) åpnet dørene sist helg og fikk fortjent skryt. Bygningene gir Trondheim sentrum et løft. Det nye kunsthuset er bygget sammen med en verneverdig tregård fra 1840-tallet og kan stå som et forbilde for utviklinga i Midtbyen i åra som kommer. Det er fullt mulig å ta vare på det gamle, samtidig som vi bygger nytt og helt moderne.