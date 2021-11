Ap trenger SV for å holde egne valgløfter. Sp klarer seg fint på egenhånd

Støre: – Synes at folk skal planlegge for å se familien i jula

Mener omkjøringsvei til E6 var for dårlig strødd: - Frykter at liv kan gå tapt

Mandag var den store budsjettdagen. Først la de rødgrønne samarbeidspartiene i Trondheim fram sitt budsjett for neste år. Under pressekonferansen la ikke ordfører Rita Ottervik (Ap) skjul på at hun håpet budsjettforhandlingene på Stortinget kunne gjøre det lettere for dem å innfri egne løfter om gratis SFO.

Noen timer senere fikk hun viljen sin. Da regjeringspartiene og SV la fram budsjettenigheten i Vandrehallen, var gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger ett av SVs største gjennomslag. Med det kan trondheimspolitikerne bruke de sju millionene de hadde satt av til gratis SFO på noe helt annet.

Også Jonas Gahr Støre kan nå sette en grønn hake bak flere valgløfter takket være drahjelp fra SV.

Tross ambisiøse mål i 100-dagersplanen før valget, og konkrete punkter i regjeringsplattformen etter valget, videreførte hans regjering en rekke kutt Ap selv har gitt merkelappen usosiale.

Kutt i barnebrillestøtten. Kutt i feriepenger for arbeidsledige. Kutt i fribeløpet for uføretrygdede, som begrenser hva de kan tjene før trygda reduseres. Alt overlevde Ap/Sp-regjeringas budsjettforslag.

I tre uker har Støre slitt med å svare på fagbevegelsens anklager om løftebrudd. Nå som disse kuttene er reversert i budsjettavtalen med SV, sliter han med å forklare hvorfor de trengte SVs hjelp til å gjennomføre egen politikk som de allerede etter valget visste hadde flertall i Stortinget. Ville de det ikke nok? Eller var det hele et strategisk spill?

Støre svarer nei på begge spørsmål og viser heller til tidsnød. De rakk rett og slett ikke finne pengene de trengte. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir et litt annet svar. Finansministeren sier rett ut at da de jobbet med budsjettet, så visste de at de ville møte en «energisk og frisk Lysbakken» til forhandlinger i Stortinget. Var det en bevisst strategi å overlate jobben til SV? I et intervju med NRK avviste ikke Vedum premisset, men ramset i stedet opp at det var viktig å få til lavere ferjepriser, bedre kommuneøkonomi og økt pendlerfradrag. Alt det var på plass da han la fram sitt budsjettforslag i starten av november. - Så var det andre grep vi måtte jobbe mer med, i Stortinget, og det har vi klart, sa Vedum med et smil.

Etterlatt inntrykk: Den geografiske profilen leverte Sp på i første omgang. Den sosiale profilen klarte ikke Ap levere alene, men trengte tilsynelatende hjelp fra SV.

SV på sin side er opptatt av få fram at de holdt løftet om å ikke bruke opp alt forhandlingskruttet på å presse regjeringa til å gjennomføre politikk de allerede hadde lovet i Hurdalsplattformen. Utover gratis SFO, fikk de også gjennom økt satsing på tannhelse og en rekke klimatiltak. De kan riktignok ikke dokumentere at tiltakene samlet sett gir større utslippskutt enn Solberg-regjeringas forslag. SV er selv sikre på at tiltakene er så mange og omfattende at kuttene blir større. Venstre tviler. Her vil nok debatten fortsette i dagene og ukene som kommer.

Oljepengebruken, derimot, kan ingen ta dem på. Særlig Vedum var mandag opptatt av at de kom til enighet uten å forsyne seg av oljefondet. Den økte strømpengebruken, derimot, snakket han mindre om. Takket være skyhøye strømpriser kan staten forvente nesten ti milliarder kroner i utbytte fra Statkraft neste år.

Formuesskatten økes, men færre må betale Budsjettenigheten med SV fører ikke til at det blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. Ifølge finansministeren får 82 prosent lavere eller likt skattetrykk.

En kraftig skjerping av skattene bidrar også til at regnestykket går opp. Sammenlignet med forslaget Vedum først la fram, øker skatter og avgifter med 2,1 milliarder kroner neste år. Mens regjeringa først lovet at alle med inntekter under 750 000 skulle få mindre skatt, har SV fått gjennomslag for å senke den grensa med nærmere 100 000 kroner. Dermed får Høyre gleden av å hevde at nå er det vanlige folks tur til å betale toppskatt.

Lite tyder på at den kritikken plager Vedum noe særlig. Skatteøkningen for de med inntekter rundt 650 000 er ikke særlig stor. Vedum har sine ord i behold når han bedyrer at vanlige folk flest får lavere eller uendra skatt. Men ikke alle som stemte på ham lar seg nok berolige av det.

Ytterligere økt formuesskatt på toppen av økt utbytteskatt har allerede fått NHO til å slå fast at budsjettavtalen gjør det vanskeligere å drive bedrift i Norge. For velgerne på venstresida er det lett å avskrive dette som skremselspropaganda. For mange av Senterpartiets velgere i distriktene ser det annerledes ut, særlig blant velgerne Sp hentet fra borgerlig side. For dem handler ikke økt formuesskatt om at nå må rikingene kutte ned på privatflyreisene til Dubai, men om lønnsomheten til lokale bedrifter. Under valgkampen endret Sp EØS-retorikken for å ikke skremme vekk distriktsvelgere som er opptatt av eksportinntekter og forutsigbarhet for næringslivet.

Høyre og Frp står mer enn klare til å hente dem tilbake.