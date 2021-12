Jeg kjøper gjerne brukt fra de rikes loft

For det første bør det ikke komme som en overraskelse at en del har til salt i såret og vel så det i denne byen. Publiseringen av skattelistene dokumenterer at det er mange med høy inntekt og formue. Og noen av disse vil ha klassiske luksussymboler. De vil ha lik Audemars Piguet-klokke som Erling Braut Haaland. De vil ha Hermès-belte og Valentino-sko. Varene finnes i Trondheim eller kan kjøpes på nettet. I deler av middelklassen (som er stor), er det også mange som kjøper såkalte merkeklær. Det er ikke uten grunn at butikker med dyre klær, der en genser kan koste 3000-4000 kroner, fortsetter veksten. Koronasommeren 2020 opplevde luksusbutikken Høyer rekordomsetning på grunn av shoppesugne trøndere på hjemmeferie. Markedet er der.