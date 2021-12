La oss skylde på den grådige og late staten

Jeg har i det siste fått et par invitasjoner om å bli med i aksjonen «Gjenopprett Bjugn og Ørland som selvstendige kommuner». Etter regjeringsskiftet har Senterpartiet gitt grønt lys for å løse opp kommuner som er tvangssammenslåtte. Ørland og Bjugn er to av disse. Begge kommunene stemte for å slå seg sammen, men ombestemte seg hver sin gang – etter at kommunesenteret ble plassert i nabokommunen. Siden har samarbeidet knirket i sammenføyningene. Det er synd og det er selvforskyldt, men det er tydeligvis fristende for mange å skylde på staten. Hvem nå det måtte være.