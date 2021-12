Vi får ikke flere til å vaksinere seg ved å skjelle dem ut

En lett frekkis, like god med et glass øl som med fruktig champagne

Vaksinedebatten er blitt vanskelig de siste dagene. På den ene siden er det lett å forstå at mange blir forbannet når et lite mindretall nekter å ta imot et ufarlig stikk i arma.

Ja, når åtte milliarder vaksinedoser nå er satt omkring i verden, er det godt grunnlag for å si at dette stikket er helt ufarlig for de aller, aller fleste. At noen av medisinske grunner ikke kan vaksineres, er en annen sak.

På den annen side er det slett ingen fordel for kampen mot pandemien at vi gjør ei lita gruppe av befolkningen til syndebukker. Sinne, beskyldninger og fordømmelse er det siste vi trenger når vi skal komme oss gjennom den nye runden med innstramminger.

Tvang er heller ingen løsning. Når Norge har høyere vaksinedekning enn de aller fleste andre land, skyldes det først og fremst at vi nordmenn har høyere tillit til myndighetene enn de aller fleste andre.

Tilliten til dem som bestemmer, er nok også hovedårsaken til at Norge har klart seg så godt gjennom hele koronaperioden, i tillegg til at vi har god plass og masse penger.

Tvang skaper ikke tillit. Tvang skaper motstand. Det har vi sett blant annet i Østerrike, der store folkemengder har demonstrert mot vaksinetvangen. Slik splittelse blant folk er et problem for den videre kampen mot koronaen.

På sosiale medier ser vi likevel at utskjellingen av vaksinemotstandere og andre som ikke tar imot stikket, har vært ganske voldsom. Saklig sett er jeg helt enig med dem som mener de uvaksinerte skaper problemer for det store flertallet. Som Adresseavisen skrev på første side fredag: «Rekordmange uvaksinerte er innlagt på sykehus».

13. desember var åtte av 19 koronapasienter på St. Olavs hospital uvaksinerte. Siden det store flertallet av den voksne befolkningen nå er fullvaksinerte, betyr det at de uvaksinerte er voldsomt overrepresentert blant dem som ligger på sykehus med korona.

Frykten for overbelastning i helsevesenet er regjeringas viktigste begrunnelse for de nye tiltakene. Hvis enda flere hadde vært vaksinert, hadde frykten kanskje ikke vært så sterk, og det er mulig at vi kunne sluppet unna med litt mildere tiltak.

Men vi kan ikke ta så hardt i som enkelte har gjort og påstå at det er de uvaksinerte som er årsaken til innstrammingene. Myndighetene ville nok strammet inn uansett, for de vet fortsatt ikke hvordan omikronvarianten vil utvikle seg.

Sykehusene og de kommunale helsetjenestene tåler dessuten ikke stort flere innlagte. Det burde de tålt, kan vi innvende, men nå betaler vi prisen for innsparinger gjennom mange år.

Rike Norge har ikke tatt seg råd til å ha god nok helseberedskap med tanke på krisetider, og det kan ikke endres over natta. Det er kanskje ikke bare de uvaksinerte som fortjener kjeft, men også helsepolitikere i flere regjeringer?

Etter mandagens innstramminger har vi riktignok fått to gode nyheter: En studie fra Hongkong tyder på at omikron gir mildere sykdom enn de tidligere variantene. Dessuten ser det ut til at vaksinene fortsatt beskytter godt mot sykdom, også når det gjelder omikron.

Det betyr at vi kan feire jul med et slags håp, selv om vi ikke vet noe sikkert før om flere uker. Håpet blir sterkere av at flere i det siste visstnok er blitt innstilt på å vaksinere seg. I Trondheim og mange andre steder skrus også vaksinetempoet opp – blant annet med hjelp fra Forsvaret.

Selv ser jeg veldig fram til å få tredje dose så snart som mulig, og nå er det vel ikke lenger nødvendig å forklare hvorfor det er bra på alle vis. Det er bra for hver enkelt, for våre nærmeste og for hele samfunnet. Det er egoistisk å la det være.

Ekstra problematisk er det selvfølgelig hvis du jobber i helsevesenet. Men jeg tar ikke til orde for tvang der heller, selv om ingen uvaksinerte bør ha kontakt med pasienter. Så får vi se hvordan helsevesenet kan ordne det.

Vi kan uansett ikke diktere følelsene til folk. For det store flertallet er det kanskje vanskelig å forstå, men noen er så redde at de ikke tør vaksinere seg. Noen har rotet seg inn i konspirasjonsteorier, og noen har vokst opp med regimer som har gitt dem en inngrodd skepsis til alt myndighetene anbefaler.

Tall VG har fått fra Folkehelseinstituttet viser for eksempel at over halvparten av dem som bor i Norge og er født i Romania, Latvia og Polen, er uvaksinerte.

For at vi skal få tilbake en normal hverdag, er et viktig at også de tar imot noen stikk i arma. Hva skal til? Jeg tror i hvert fall ikke det hjelper med tvang og utskjelling.