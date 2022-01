Det var tross alt verre for hundre år siden

Jula 2021 ble ikke helt som tenkt for mange. Særlig etter håpet fra sist jul om at vaksinen skulle ta oss ut av unntakstilstanden. Det er fristende å mimre tilbake til den ubekymrede nyttårsfeiringa i 2019, men for en historisk parallell, kan vi gå hundre år tilbake. Det er jo en slags trøst i at det var verre før.