Rart at øl kan smitte mer i Norge enn i andre land

Saken oppdateres.

Som ventet fikk Norge og Trøndelag rekordhøye smittetall tirsdag. Tallene er atskillig verre i mange andre land, men lite tyder på at det skyldes at vi er det eneste landet i Europa som har full skjenkestopp.

De stengte kranene har skapt heftig debatt de siste dagene. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) står likevel på sitt: Skjenkestoppen fortsetter, i hvert fall fram til fredag i neste uke. Først da er det ifølge regjeringa aktuelt å justere de strenge tiltakene de innførte i midten av desember.

Fremskrittspartiet vil at Stortinget så snart som mulig skal vedta å oppheve skjenkestoppen. Flere mindre partier er for, men ikke Høyre, så de får nok ikke flertall. Rekordhøye smittetall trekker heller ikke i Frp’s retning.

Samtidig sitter mange av oss og stusser fælt. Er det virkelig mer smittefarlig å drikke alkoholfritt øl til maten når du er på restaurant enn å ta en vanlig pils? Er en cola mindre smittefarlig enn et glass vin? Og hvorfor er det i så fall slik bare i Norge, men ikke i for eksempel Sverige og Danmark?

Her er det noe mange av oss ikke forstår, og jeg tror ikke folk ble særlig klokere da NRK tok opp temaet i «Debatten» tirsdag kveld. Helseminister Ingvild Kjerkol forsvarte seg med at regjeringa hadde bestemt seg for full skjenkestopp ut fra faglige råd og en helhetsvurdering. Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sa noe om at alkohol endrer måten vi oppfører oss på.

Ja, hvis vi drikker mye, endrer vi oppførsel. Men de aller fleste klarer fint å gå ut og spise uten å drikke for mye. Likevel tror myndighetene tydeligvis ikke at serveringsbransjen er i stand til å hindre fyll. Har de ikke fått med seg at utestedene gjennom den altfor lange koronatida har fått god erfaring med å kontrollere gjestene?

Og hvorfor må vi igjen ha de samme, strenge reglene over hele landet, uansett om smitten er høy eller lav?

Jeg forstår godt at utelivsbransjen snakker om yrkesforbud og frykter et ras av konkurser. Credo-sjef Heidi Bjerkan i Trondheim har for eksempel stengt dørene inntil videre.

Hun sier til VG at hun tolker full skjenkestopp som en beskjed fra regjeringa om at de ikke vil ha restaurantdrift overhodet. Hun sier også at hvis vi derimot hadde fått skjenkestopp fra for eksempel klokka 22, hadde de åpnet dørene igjen tvert.

Mange vil innvende at vi klarer oss da uten alkohol i noen uker. At når smittetallene er så høye som nå, gjelder det å stramme inn så mye som bare mulig. Steng helt, så går det fortere over, vil mange si.

I utelivsbransjen er det slik at hvis du blir permittert eller mister jobben, går det ikke fort over. Bransjen kan miste talenter og dyktige folk. Mange har allerede forlatt kokke- og servitøryrket.

Skjenkestoppen er problematisk også fordi den svekker folks forståelse for tiltakene. I tillegg er den en av flere faktorer som fører til at vi blir ekstremt opptatt av smittetall. Da glemmer vi lett det som er hovedpoenget med kampen mot korona: Det handler om å hindre alvorlig sykdom og død. I tillegg må vi unngå at helsevesenet blir overbelastet.

Når smittetallene øker kraftig, kan vi merke oss det assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til VG onsdag:

– Basert på det vi vet nå, ser det ut som om risikoen for alvorlig sykdom ligger et sted mellom 50 og 80 prosent lavere for omikron enn delta-varianten.

Når en så forsiktig mann som Nakstad uttaler seg slik, er det enda et tegn på at omikron kan vise seg å være en god nyhet. Studier fra flere land tyder på at omikron er atskillig mindre farlig enn de tidligere virusvariantene.

Nakstad har selvfølgelig et poeng når han sier at hvis risikoen for å bli innlagt med omikron bare er en tredel av hva den var med delta, så hjelper ikke det så mye hvis smitten blir tredoblet. Da vil vi fortsatt ha like mange innlagte.

I Norge var 306 pasienter innlagt på sykehus med korona onsdag. Atskillig færre enn i midten av desember. På St. Olavs hospital har tallet også sunket ganske mye. Onsdag lå sju personer med covid-19 på sykehuset. For en måneds tid siden fryktet sykehuset at de ville få 60 innlagte. Tallet ble aldri høyere enn rundt 25.

Ingen vet sikkert hva som skjer. Vi har levd med utallige «hvis» gjennom hele koronaperioden. Usikkerheten har gjort de siste to årene ekstra slitsomme.

Nå kan vi bare håpe at omikron blir den siste kraftanstrengelsen. Hvis det går slik flere eksperter mener, kan koronaen bli mindre og mindre farlig, og den kan nærme seg en vanlig luftveisinfeksjon.

En dag ser vi oss kanskje tilbake og ler av den tida da myndighetene mente en øl til maten var smittefarlig. De som måtte stenge utestedet sitt eller mistet jobben på grunn av skjenkestoppen, kommer ikke til å le.