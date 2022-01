En bekymringsmelding

Saken oppdateres.

Jeg vet ikke om dere andre har det sånn, men tanker rundt min identitet kommer relativt ofte til meg. Jeg er har for eksempel for lengst oppdaget at jeg ikke er så villig til å innse at jeg har skyggesider, og derfor projiserer dem over på en annen stakkar, som mest sannsynlig gjør det samme og projiserer sine skyggesider videre på noen andre. De andre, de som er feil, de som er annerledes, psykopater, onde. Vi lever i et samfunn der «vi» er de gode, og de «andre» er de onde. Hver gang jeg setter i gang en refleksjon rundt ondskap starter det med min egen bakgrunn og mine erfaringer fra Bosnia og Hercegovina.

Det er vanskelig å ikke definere etnisk rensning som ondskap. Personlig vil jeg helst at vi kvitter oss med hele begrepet. For hva godt bringer det med seg om vi definerer noe som ondskap? Jeg har vært i Den Haag og sittet bare noen meter fra krigsforbrytere Radovan Karadzic og Ratko Mladic under rettssaken deres. Der jeg satt og så på dem og hørte på hva de sa, skulle jeg nesten ønske at jeg følte ondskapens tilstedeværelse. Det mest ubegripelige var at dette var mennesker. Personer som har begått overgrep mot menneskeheten, og med sine handlinger har de spredd lidelser som går videre gjennom generasjoner.

Apropos lidelse som går i generasjoner, dagens situasjon på Balkan er prekær. Jeg håper inderlig at jeg tar feil, når jeg sier at det ikke skal mer enn en gnist til nå for at et nytt blodbad blir en realitet i mitt kjære moderland. Jeg er vant til at nordmenn må være spesielt interessert for å kunne forstå Balkan-problematikken. I årevis har jeg hørt «jeg forstår ikke helt konflikten der». La meg si det kort og enkelt: Bosnia og Hercegovina som uavhengig stat er stadig under trussel om å forsvinne. Bli delt i biter. Bosniere har blitt slaktet, og mange har blitt drevet på flukt. Dette kan skje igjen. Nå i nærmeste fremtid. Om Europa og den vestlige verden gjentar den samme holdningen de hadde på 90-tallet, er det stor fare for at ny etnisk rensning skjer i Bosnia og Hercegovina.

Vi trenger oppmerksomhet rundt den spente situasjon i dag. Jeg selv kommer fra Banja Luka et område i Bosnia og Hercegovina som nå heter Republika Srpska, en republikk som ikke er godkjent av resten av verden, men likevel har sin egen styresmakt og deres tilknytning til Serbia er sterk. Presidenten i Republika Srpska, Milorad Dodik, har i det siste fått ny aktualitet da han vil ha en løsrivelse fra Bosnia og Hercegovina. Om det skjer vil Bosnia kollapse. Som en reaksjon på et forbud mot å fornekte Srebrenica-folkemordet, har Dodik nylig blokkert alle nasjonale bosniske institusjoner. En kan si at dette er et bevisst grep i retning av konflikt fra Dodiks side.

Ideologien om Stor-Serbia går langt tilbake til det osmanske riket, og radikale og voldelige holdninger er tilstedeværende og eskalerer med jevne mellomrom, slik det skjedde på 90-tallet. Nå er det fare for at det skal skje igjen. Serbias innenriksminister Alkesander Vulin uttalte i sommer «Oppgaven til denne generasjon av politikere er å forme en serbisk verden ved å forene serbere hvor enn de lever». Det sitatet vekket traumatiske minner fra en barndom preget av vold og frykt på bakgrunn av nøyaktig samme uttalelser.

Derfor er vi mange som er bekymret nå. Vi er bekymret for å skulle måtte gå gjennom det samme som vi gikk gjennom på 90-tallet. Vi er bekymret for at verden enda en gang skal sitte og se på at bosniere blir slaktet. I dag ser jeg ikke at norsk media gir dette mye oppmerksomhet. Derfor vil vi bosniere i diaspora verden over arrangere fredelige protester førstkommende mandag, også her i Trondheim. Våre hjerter er urolige for hva som vil skje med Bosnia og bosniere nå. Om verden igjen velger å ikke involvere seg av ulike grunner, og ikke setter stopper for blant annet Dodiks plan om løsrivelse, står vi i fare på nytt å bevitne et folkemord i Bosnia og Hercegovina. Ondskapen er ikke noe utenfor oss, vi kan og må gjøre noe når menneskers liv står i fare.

