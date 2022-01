Denne mistilliten kan også bli norsk

Vår ferske statsministers nyttårstale kom med et ekko fra 30 år siden: Der Gro Harlem Brundtland mente det var «typisk norsk å være god» i sin tale 1. januar 1992, trakk Støre fram bråk og vold i utlandet for å gjøre et poeng av hvor bra vi egentlig har det her hjemme. I Europa slåss vitenskapsfornektere mot politiet i gatene, men «slik er ikke vi», bemerket Støre. «Det er annerledes i Norge», slo han fast.