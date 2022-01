Er det atomkraften som skal redde oss?

Jeg husker fortsatt besøket på atomkraftverket i Tsjernobyl 20 år etter den katastrofale ulykken i 1986. Noen hundre meter unna lå den ødelagte reaktor fire. Anlegget var delvis sikret mot den dødelige strålingen som allerede hadde tatt flere tusen liv. Avfallet etter eksplosjonen rammet også Norge i flere tiår, og becquerel var et like kjent begrep som korona er i dag. Jeg tenkte at dette var kroken på døra for videre utbygging av atomkraft. Men energikrisen i Europa har på utrolig vis nærmest grønnvasket kjernekraften. Det kan vel knapt kalles annet enn en desperat miljøbløff?