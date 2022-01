Er vi klar over hvor stort areal vindkraften legger beslag på?

Det er lite jeg har mer respekt for enn fagfolk. Jeg har noen fagområder jeg mener å beherske ganske godt, men når jeg får et problem som ligger utenfor mitt kompetanseområde og som ikke kan løses ved å lese seg opp eller gjennom en video på YouTube, tar jeg kontakt med fagfolk.

Derfor drar jeg på verksted når det er trøbbel med bilen og spør folk som kjenner bransjen om å anbefale fagfolk når badet må pusses opp.

Det er selvfølgelig en fare for å bli lurt eller bli offer for dårlig arbeid når du betaler andre for å gjøre noe du ikke har god greie på selv. Dyrt kan det også bli. Derfor fortsetter jeg å bruke og anbefaler gjerne fagfolk som lever opp til navnet, til venner og kjente.

Fagfolk kommer i mange slag, fra håndverkere og leger til kokker og informasjonsrådgivere. Det de fleste av dem har til felles, er at de er tydlige når det trengs, også når det kommer til faglige råd.

Det var ikke etter en helhetsvurdering jeg pusset opp badet, men på grunn av fare for fuktskader. Hvis en dekkselger etter en totalvurdering hadde anbefalt piggdekk, hadde jeg dratt til en annen forhandler. I arbeid med ord gjennom mange år har jeg lært at «totalvurdering» og «helhetsvurdering» er unnskyldninger for ikke å være spesifikk og konkret. Faglige råd kan selvsagt romme tvil og usikkerhet. Da er det bedre å være åpen om det enn å gjemme seg bak begrep som tilslører mer enn det forklarer.

