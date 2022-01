Vi må skjerme elevene fra skjermen

Lærere og foreldre gjør opprør på grunn av mangel på lærebøker i skolen. I en artikkel i Adresseavisen forteller lærere i Trøndelag om hvordan de «skamløst kopierer fra prøve-eksemplarer» de har fått tilsendt fra forlagene, og at kopilovene brytes på daglig basis i skolen. En lærer forteller at hun har kjøpt ei ny mattebok for egne penger, som hun deretter kopierer fra og deler ut til elevene sine.