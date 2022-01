Noen navn gir ungene mye å leve opp til

Er nettbrett et skalkeskjul for å spare penger i skolen?

Av og til skriver vi korte kommentarer der vi tuller med aktuelle tema. Nå skal jeg tulle med hvilke navn barna får. Med all mulig respekt og «no offense», som det heter.

Da jeg så lista over de mest populære navnene i 2021, lurte jeg på hvorfor de som får barn, er så opptatt av Det gamle testamentet. Jeg vet at det er en skjellsettende opplevelse å bli foreldre, men trenger vi bli gammeltestamentlige av den grunn?

Noah (med og uten H) var det mest populære guttenavnet i Norge i 2021. Ja, han som tok med seg folk og dyr om bord i arken, slik at noen utvalgte skulle bringe menneskeheten videre da Gud sendte en syndflod over verden.

Noa var nok en hedersmann, men Gud la et stort ansvar på skuldrene hans, og det kan muligens bli tøft å leve opp til navnet. Han ble dessuten 950 år gammel.

Spedbarnsforeldre i Trøndelag har kanskje forstått det, for her er det ikke Noa som topper statistikken, men Isak. Han kommer også fra Det gamle testamentet og var sønnen til selveste Abraham.

Isak-navnet kan bli lettere å leve opp til, for i Første Mosebok blir han assosiert med latter. Les selv om hvor glade foreldrene ble da han ble født. Kanskje håper trønderne at sønnene deres blir mer opptatt av latter enn ansvar?

Jentenavnene, da? Nora toppet lista i fjor som året før, og det navnet har nok også sin opprinnelse i området der Noa og Isak levde. Mange tenker mest på Ibsen og likestilling når de hører det. En god motvekt til det sørgelig mannsdominerte gamle testamentet. Men Ibsens Nora er heller ikke lett å leve opp til. Kari og Ola er kanskje enklere?