Det er ikke parkeringa som er utfordringa for Midtbyen, men livene vi lever

Da det før jul ble klart at den tradisjonsrike fiske- og sjømatbutikken Ravnkloa stenger dørene, oppsto gråt og tenners gnissel. Forretningen er ikke hvilken som helst sjappe, det er en historisk attraksjon. Men nå har moderne tider satt en stopper for institusjonen på allmenningen nederst i Munkegata.

Når et slikt sted stenger dørene, handler det altså ikke bare om det er trist at nok et fantastisk tilbud forsvinner i Midtbyen. Det handler også om vemodet over at ei tid er forbi. Tida da husmødre hadde rom til å gjøre sine veloverveide innkjøp på dagtid. Og ikke var stressa, fulltidsarbeidene mødre og fedre som skrenser innom Rema-en etter arbeidstid og rasker med seg halvfabrikata som kan slukes uten andakt før avkommet skal på fiolin og fotball.

I debatten som har fulgt saken, er det flere som har prøvd å forklare Ravnkloas skjebne. Mange støtter seg til fiskehandler Ketil Rismarks egen forklaring: At svært mange ikke lenger bryr seg om å bruke tid og penger på fiskemat av høy kvalitet. Jeg tror nok han har mye rett. Å servere en skikkelig torskemiddag er dessverre ikke en husmordyd jeg kan skryte på meg. Jeg er en av de mange som har svikta.

Den politikerstyrte avviklinga av parkeringsplasser, i tråd med det viktige klimamålet om nullutslipp av klimagasser, er en annen hovedforklaring som mange sverger til. Og det er klart, skal du handle en påhengsmotor eller oppvaskmaskin, er det praktisk med en p-plass på gateplan i nærheten av butikken. Men du trenger ikke bil for å frakte ei sild eller to.

Det er neppe færre p-plasser som bikker lasset. Og à propos lasset, det er viktig å få fram at det slett ikke går ad undas. Midtbyen har ikke hatt den samme veksten som andre handelsområder i byen, men dårlig går det ikke. Flere butikker har opplevd rekordomsetning i løpet av de to årene med pandemi.

Media får litt av skylda for å svartmale. Vi skriver både om konkurser og nedlagte p-plasser, og det er til å forstå at publikum tror det går «på rævva». Men vi skriver samtidig om nye sykkelveier, om butikker som slår nye omsetningsrekorder, og om nye butikker og restauranter som åpner dørene.

Hovedutfordringa for Midtbyen handler nok mest om livene vi lever. Om været og det faktum at mange av tilbudene finnes på et tørrskodd shoppingsenter som er åpent til klokka 21. Jeg er til og med av den late sorten som betaler litt ekstra for at XXL skal levere nye vintersko til ungene hjemme på døra.

Samtidig har Midtbyen mange tilbud og ikke minst en atmosfære som ikke finnes andre steder. Og jeg er blant de mange som plutselig både har tid, penger, finner enkelt p-plass og er tilbøyelig til å ta bussen til byen hvis det er spesielle butikker, en vinbar eller arrangement som lokker.

Jeg tror sentrum går ei lys tid i møte hvis vi sørger for at folk kan bo og jobbe der. I så måte er det planlagte Midtbykvartalet mellom Olav Tryggvassons gate og Thomas Angells gate en god nyhet. Her vil E.C. Dahls eiendom bygge seks etasjer med forretninger og kontorlokaler. Utbyggingssaken er nå ute på høring.

Likevel er det nok ikke til å unngå at kjente og kjære forretninger forsvinner. Som en kilde sier: - Jeg håper virkelig ikke Sommer legger ned. Da blir det i hvert fall ramaskrik.

Det skjer heldigvis ikke med det første. Da jeg og en fotograf tok en runde i Midtbyen en fin mandag formiddag, var det stinn brakke i «knappebutikken» Sommer i Thomas Angells gate som ble etablert i 1887. Koronaåret 2020 ble det beste omsetningsåret for sysaker-butikken på veldig lenge, forteller daglig leder Stine Eriksson. – Vi er veldig optimistiske med tanke på framtida, sier hun.

Og som jeg var inne på: Noen legger ned, mens andre satser. Rett over gata satser gründeren av motebutikken Conzept stort i de gamle lokalene til Platekompaniet. Vegg-i-vegg ligger en annen butikk, Lille København, som nå lukker dørene.

Egentlig er det all grunn til å være optimistisk. Nylig åpnet Kjell Erik Killi-Olsens kunsthus i Kjøpmannsgata. Om et par år åpner et storstilt kunstmuseum og teatret Nye Hjorten dørene i samme nabolag. Samlokaliseringen av Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet bør også skje innenfor elveslyngen. Det er avgjørende at lokalpolitikerne ikke setter bydelene opp mot hverandre. Derfor har det vært klokt å si nei til kino på City Syd. Innfrir de utbyggernes ønsker om kulturtilbud i forbindelse med utbygginga på Falkenborg, bør de være bevisste over hva de sier ja til. I hvert fall ikke hvis de har omsorg for Midtbyen.