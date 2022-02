Hverdagen får vi tilbake. Festen må vi vente med

Netflix, HBO, Disney og Paramount: Her er februar-nyhetene vi gleder oss til

Det er fare for seigpining. Vil vi tåle det?

To leiligheter ubeboelige etter brann i blokk på Byåsen

Historisk stort årsmøte i Giskes lokallag: - Vi er et fenomen

Fjerner flere koronatiltak - her er oversikten

Onsdag gjør strømprisen i Midt-Norge et hopp

Formålsløs bekymring for sykdom må ikke få etablere seg

Jeg har et personlig ansvar for at dette ikke sprer seg. Og det har du også

Media får skylda for å svartmale. Og jeg skjønner at folk får et negativt inntrykk

Det er fare for seigpining. Vil vi tåle det?

Ingen mesterligafinale for Haukeland – RB München tapte i Finland

Breddeidretten åpnes for alle aldersgrupper: – Endelig idrettsglede for alle

Danseforbud og enmeter – utelivsaktør kaller det bransjeforbud for klubbene

Saken oppdateres.

«Akkurat nå er spørsmålet svært aktuelt: Hvis man ikke kan avslutte tiltak nå når de eldre er optimalt immunisert, når kan man da gjøre det?»

Folkehelseinstituttets spørsmål har hengt i lufta siden de leverte sin risikorapport sist onsdag.

Først tirsdag kom regjeringa med store lettelser: Skjenkestoppen klokka 23 oppheves, påbudet om hjemmekontor fjernes, færre skal testes, karantenekravet er borte og organisert idrett kan gå som normalt.

Men kravet om én meters avstand består, heldigvis med noen viktige unntak. Det viktigste er at kravet ikke gjelder studenter på campus. Kinoer, teatre og andre arenaer med faste tilviste plasser slipper også.

Men deler av næringslivet, som nattklubber og mindre konsertscener, må fortsatt må gå for halv maskin eller holde stengt. Vi kan gå på jobb og kjøre ungene på trening, men dansing på nattklubber og fulle konserter i små lokaler må vi vente med.

Det er ingen nye vaksiner som gir bedre beskyttelse på trappene, heller ingen medisiner som kurerer korona. Alle over 45 har fått tilbud om en boosterdose, og vi vet nå at omikron er mindre farlig. Kapasiteten på sykehusene er under kontroll. Så hva venter regjeringa på? Hvis vi ikke kan fjerne meteren nå, når kan vi da fjerne den?

Kanskje om noen uker. Regjeringa varsler en ny vurdering senest 17. februar. Tida fram til da vil de bruke til å se an situasjonen, og da særlig sykefraværet. Frykten er at søppel ikke tømmes, busser ikke går og hjemmehjelpa ikke kommer fordi ansatte ligger hjemme, syke av omikron. Hvor mye smitten begrenses av at avstandskravet opprettholdes, vet ingen. Håpet er å unngå det FHIs Camilla Stoltenberg kaller massesmittehendelser.

Les kommentaren: Skuffelsen vil ha helt forskjellige årsaker

Knappe fem måneder er gått siden daværende helseminister Bent Høie (H) sto i Marmorhallen og gledesstrålende kunne melde at én meters-regelen oppheves. Samme helg sto folk så tett i kø utenfor utestedene at politiet i Trondheim fryktet folk skulle bli trampet i hjel.

Den gang fantes ikke omikron. Vissheten om hvor raskt viruset nå sprer seg, gjør nok at flere nå vil tenke seg om før de oppsøker slike situasjoner - samme hva myndighetene sier. Som statsminister Jonas Gahr Støre selv argumenterte for på pressekonferansen tirsdag: Det beste tiltaket er folks sunne fornuft.

Likevel holder de på meteren, altså avstandskravet som ble gjeninnført i starten av desember i fjor. Noen dager senere - på pressekonferansen 13. desember - førte omikronvarianten til at regjeringa innførte enda strengere tiltak.

Den gang ble de møtt med kritiske spørsmål fra pressen om hvorfor de ikke stengte ned enda mer. Var det forsvarlig å holde skolene åpne?

Heldigvis viste det seg at det ikke var grunn til å være så redde som mange av oss var. Dessverre tok det altfor lang tid før regjeringa tok konsekvensene av det og lettet på tiltakene.

Smittevernloven er klar: «Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig.»

Straks betyr straks. Straks betyr ikke planlagt dato for pressekonferanse. Til sitt forsvar har Kjerkol og regjeringa hentet fram et annen formulering fra smittevernloven, nemlig den som sier at tiltakene skal «fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.» Dessuten har de gjort noen endringer allerede, som i karantenereglene.

De fleste forstår at regjeringa må se rådene de får i sammenheng. Men når alle er enige om at smitten ikke lar seg stoppe uten at vi alle burer oss inne - og det er det ingen som vil - er det vanskeligere å forstå hvorfor tiltakene på alt fra breddeidrett til hjemmekontor varte så lenge som de gjorde.

Om regjeringa ventet ulovlig lenge, vil den eksterne granskningen som Støre varslet tirsdag forhåpentligvis gi svar på.

Men før granskerne kommer med sin konklusjon, bør både de som bestemmer og de som gir råd ta et kritisk blikk på egen vilje til å detaljstyre folks liv. Under pressekonferansen sa Støre at han er uenig i at dagens tiltak - der meteren beholdes - er inngripende.

Det kan være gode grunner til å holde på avstandskravet. Ingen vil at sykefraværet skal stanse samfunnsmaskineriet. Men det er egentlig ganske skremmende om regjeringa selv ikke ser hvor inngripende det er å bestemme hvor nære innbyggerne får lov til å være et menneske de ikke bor sammen med.