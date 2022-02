Nok jul nå

For drøye to år siden spilte han Dana Cup. I morgen starter Håkon (16) for RBK

Marsipangrisene som dukker opp i butikkene i oktober, utløser hvert eneste år en klagesang i sosiale medier. Folk mener at det er for tidlig. Spenningen og julegleden blir brukt opp, ropes det. Nå mener jeg at vi trenger et nytt klagekor. Her på den andre siden av jula.

Selv er jeg ikke en av dem som hisser meg opp om høsten og sparer julebrusen til 1. desember. Jeg har for lengst slått meg til ro med at Nidar må starte tidlig for å få marsipanpølsa til å bli lønnsom. Samtidig kan jeg forstå klagerne. Jeg har gjemt alle julebøkene til barna i kassa med adventsstaken på loftet for å slippe å lese om Anders i nisseskogen midtsommers. Jeg skrur av når mann og barn setter på julekanalen på radio før løvet har falt av trærne utenfor kjøkkenvinduet.

Men da bakrusen fra gjenåpningsfesten begynte å melde seg i fjor høst, syntes jeg likevel at det var litt fint med disse stadige påminnelsene om jula som lå langt der fremme. Dagene ble mørkere og koronaen blussa opp. Det var godt å ha noe hyggelig å se frem til.

Men det kan da ikke være nødvendig å tviholde sånn på det. Nå, i starten av februar, lengter i alle fall ikke jeg tilbake til mørkere dager. Det er ikke lukta av gløgg og pepperkaker som hjelper meg om tungsinnet kommer snikende. Nå blir jo hver eneste dag bittelitt lysere enn den forrige, og langt der fremme ligger en vår. En sommer. Så kan noen vennligst ta ned julebelysningen over Bakklandet og de blinkende, farga lysene på balkongen i naboblokka!?

