Amerikas pappa og notorisk sexovergriper

Hvis du husker 80-tallet, husker du Bill Cosby som verdens beste og morsomste familiefar i den familievennlige komiserien «Cosby med familie». Også om du ikke har noe forhold til 1980-tallet, gir dokumenteren «We Need To Talk About Cosby» innsikt i samfunnsutvikling og historie de siste drøye 50 åra, ikke bare i USA. Sett fra Norge har Cosby-skandalen kommet mindre fram i mediebildet enn i USA. Den nye miniserien kan endre på det.